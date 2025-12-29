Agente de ICE se declara culpable de abusar sexualmente de una detenida durante meses [ENG]

Un exagente de prisiones en el Centro de Procesamiento de ICE en el sur de Luisiana Louisiana en Basile se declaró culpable el 29 de diciembre ante el tribunal federal en Lafayette de un cargo de abuso sexual contra persona bajo su custodia. David Courvelle, de 56 años, llegó a un acuerdo de conformidad con el juez de distrito Robert Summerhays como parte de una conformidad penal con la fiscalía. El cargo conlleva una sentencia de hasta 15 años en una prisión federal de máxima seguridad.