Aemet activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en el norte de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado en la noche de este martes sus avisos para Canarias y ha elevado a nivel rojo la alerta por lluvias en la isla de Tenerife.a activación de este nivel, el máximo en la escala de avisos meteorológicos, implica una situación de peligro extraordinario. Los teléfonos móviles de numerosos vecinos de la zona norte y del área metropolitana de Tenerife comenzaron a emitir la señal de ES-Alert, el sistema de avisos masivos de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias.