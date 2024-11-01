edición general
Una adolescente intenta matar a su exnovio a puñaladas tras verlo con otra chica en Lleida

Fin de semana de incidentes violentos por toda Catalunya. La madrugada del sábado, poco más de 24 horas antes del apuñalamiento mortal de Molins de Rei (Barcelona) y del hallazgo de un cadáver con un disparo en la cabeza en Tarragona, una chica de 19 años hirió con un arma blanca a su expareja en Lleida. Al parecer, los jóvenes, cuya nacionalidad no se ha comunicado, se pelearon cuando la adolescente lo vio paseando con otra chica y lo atacó con un cuchillo.

eaglesight1 #1
El mundo está loco, loco. Creo que no es normal el final de año que estamos teniendo y he vivido muchos para poder comparar. Una de dos o me falla la memoria o tengo razón.
Wachoski #3
#1 los celos traen cruces de navajas desde que tenemos escritura
eaglesight1 #5
#3 Pensaba que la sociedad había evolucionado para mejor.
¿Estas cosas las hacen personas sin trastornos mentales o sólo las hacen psicópatas? Y solo en Cataluña, y no he querido poner muchos ejemplos.
ContinuumST #15
#1 Te falla, cada vez que se acerca la Navidad y hasta finales de enero pasan y pasaban estas barbaridades. Lo mismo que entre julio y agosto, también... El Caso (el de papel en sus días) se llenaba de asesinatos, parricidios, etc.
eaglesight1 #17
#15 Puede que tenga razón, pero sigue siendo muy triste.
cenutrios_unidos #2
¡Algo haría el novio! Violenshia machista Vicaria con Ziritione.
#7 Tensk
#2 Positivo porque vas teniendo una edad.
eaglesight1 #12
#11 Creo que en ambos casos es lo mismo. Las personas que recurren a cualquier tipo de violencia para resolver sus frustraciones son personas inestables, con problemas psicológicos o simplemente con nula capacidad intelectual para resolver problemas cotidianos.
eaglesight1 #13
#12 Lo que no quiere decir que eso sea un atenuante para lo que hacen.
#16 gershwin
#12 pero da más votos el 'por el hecho de ser mujer(tm)'
#19 Tensk
#12 Es que, a ver, estaba hablando de lo que la ley dice y lo que los femenistas, las feministas y les feministes dicen y promueven y aseguran que es verdad, al punto de que cuando es "violencia machista de género" sólo es necesario verificar si han tenido relación cariñosa agresor y víctima, no hace falta más. Lo dice la LIVG y lo dice el T.S.

Yo, como creo que dices, creo que habría que investigar todos los casos y ver qué pasa, donde seguramente habrá mayor o menor incidencia de problemas psicológicos.
eaglesight1 #18
Perdón, ¿qué significa (tm)?. De verdad que no lo se, lo siento.
#20 gershwin
#18 "trademark", marca comercial, como copyright etc.. para remarcar el marketing político.
#6 angar300
El mundo no está loco. Se llama exceso de información... e intereses periodísticos (o de los que hay detrás). Nos saturan de información y convierten en un volcán lo que es un garbanzo, según interese... por eso, por ejemplo, el boom de alarmas.
alfre2 #4
La nacionalidad de los adolescentes? Qué cambia eso? Lo que necesitamos saber es dónde se fabricó ese cuchillo. Era chino? De Albacete?
#10 poxemita
#4 claro que cambia, si es peruana es una cuestión cultural m.youtube.com/watch?v=dgtAxlgDjW8
#8 Tensk
Pobrecilla, seguro que sufre algún problema de enfermedad mental.
eaglesight1 #9
#8 Muy normal no parece que esté. O eso o es una mala persona sin control de la ira, ni de sus frustaciones.
#11 Tensk
#9 Es que en este país la presunción para estos casos es que si es él, es violencia de género machista. Si es ella, problemas psicológicos.
#14 To_lo_loco
Pues en esto consiste la evolución, el desarrollo y la globalización: que personas, da igual el género, creencia o procedencia accedan a la violencia para solucionar emociones intensas.

Que sea el camino incorrecto es evidente.
