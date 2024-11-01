Una adolescente intenta matar a su exnovio a puñaladas tras verlo con otra chica en Lleida

Fin de semana de incidentes violentos por toda Catalunya. La madrugada del sábado, poco más de 24 horas antes del apuñalamiento mortal de Molins de Rei (Barcelona) y del hallazgo de un cadáver con un disparo en la cabeza en Tarragona, una chica de 19 años hirió con un arma blanca a su expareja en Lleida. Al parecer, los jóvenes, cuya nacionalidad no se ha comunicado, se pelearon cuando la adolescente lo vio paseando con otra chica y lo atacó con un cuchillo.
¿Estas cosas las hacen personas sin trastornos mentales o sólo las hacen psicópatas? Y solo en Cataluña, y no he querido poner muchos ejemplos.
Yo, como creo que dices, creo que habría que investigar todos los casos y ver qué pasa, donde seguramente habrá mayor o menor incidencia de problemas psicológicos.
Que sea el camino incorrecto es evidente.