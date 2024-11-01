edición general
1 meneos
126 clics

Adiós retretes inteligentes, la lavadora de personas llega a los hoteles de Japón  

Presentada en la Expo 2025 de Osaka (Japón), en donde los visitantes podían probarla, ha tenido tanto éxito que varios hoteles y balnearios ya han hecho pedidos. Es una lavadora para personas en donde te recuestas cómodamente, y dejas que la tecnología frote por tí. Se llama Mirai Ningen Sentakki, que se traduce como "Lavadora humana del futuro", y ha sido diseñada por la empresa japonesa Science, con motivo de la Exposición Universal que se ha celebrado este año.

| etiquetas: lavadoras de personas , japón
1 0 1 K 10 tecnología
4 comentarios
1 0 1 K 10 tecnología
pepel #1 pepel
¿Tiene Centrifugado?
2 K 54
#2 RaulUrdaci
#1 jejeje, y algunos también necesitarán un buen prelavado....
0 K 16
#4 Visca
lo he mirado por encima y no parece que debas cagarte dentro. Los retretes no se van a ningún sitio.
1 K 13
DrEvil #3 DrEvil
Off-topic: hace algún tiempo leí a alguien que decía que la gente, en las miniaturas de youtube, pone cara de que les hayan metido un pepino a traición. Desde entonces no dejo de verlo en todas partes, como en esta notícia.
0 K 9

menéame