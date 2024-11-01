Adiós retretes inteligentes, la lavadora de personas llega a los hoteles de Japón  

Presentada en la Expo 2025 de Osaka (Japón), en donde los visitantes podían probarla, ha tenido tanto éxito que varios hoteles y balnearios ya han hecho pedidos. Es una lavadora para personas en donde te recuestas cómodamente, y dejas que la tecnología frote por tí. Se llama Mirai Ningen Sentakki, que se traduce como "Lavadora humana del futuro", y ha sido diseñada por la empresa japonesa Science, con motivo de la Exposición Universal que se ha celebrado este año.