edición general
3 meneos
47 clics
Adiós a Paramount Network: Este es el nuevo canal de la TDT que emitirá "contenidos de ficción de máximo nivel"

Adiós a Paramount Network: Este es el nuevo canal de la TDT que emitirá "contenidos de ficción de máximo nivel"

Después de 13 años, Paramount Network ha dejado de emitirse en la televisión de España. Después de Disney Channel y Gol TV, el mítico canal de cine es el tercero de la TDT que se ha despedido de los espectadores este 2025. Su máximo de audiencia fue en julio de 2015 con un 2,4% de 'share', pero no ha superado el 1,5% de cuota de pantalla en los últimos meses. Siguiendo la estrategia de la compañía de enfocarse en el 'streaming', Paramount Network cesó sus emisiones ayer, 31 de diciembre. A partir de hoy, 1 de enero de 2026, Squirrel Media.

| etiquetas: tdt , desparece , paramount , network , nuevo canal , squirrel dos
2 1 0 K 38 ocio
4 comentarios
2 1 0 K 38 ocio
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Ademas todo repetitivo, el Murdoch, Colobo y Poirot y sobre todo anuncios masivos de galeria del coleccionista, pura basyra.
0 K 20
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
El canal que ocupa esa banda sejada por Paramountse llama Squirrel dos. Paramount España ha confirmado que todo el contenido de cine y series del canal se trasladará a Pluto TV, su plataforma FAST (televisión por internet gratuita con anuncios).
0 K 20
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Para la audiencia que tenia no se le va a echar en falta.
0 K 10
#4 cocococo
Adiós a Paramount Network y hola a la baliza V16.
0 K 7

menéame