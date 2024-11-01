Adiós, multirreincidentes: expulsan a Georgia y Albania seis ladrones que no paraban de robar en Barcelona

Seis delincuentes no volverán a pisar Catalunya, con un poco de suerte, nunca más. La Policía Nacional ha expulsado de forma definitiva a estos seis multirreincidentes —que acumulan más de 50 antecedentes policiales— a sus países de origen, Georgia y Albania. Los hombres tienen entre 23 y 54 años y se dedicaban a cometer robos con violencia e intimidación, hurtos, delitos contra el patrimonio, delitos de lesiones o amenazas a sus víctimas en Barcelona y su área metropolitana.