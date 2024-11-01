Adiós, multirreincidentes: expulsan a Georgia y Albania seis ladrones que no paraban de robar en Barcelona

Seis delincuentes no volverán a pisar Catalunya, con un poco de suerte, nunca más. La Policía Nacional ha expulsado de forma definitiva a estos seis multirreincidentes —que acumulan más de 50 antecedentes policiales— a sus países de origen, Georgia y Albania. Los hombres tienen entre 23 y 54 años y se dedicaban a cometer robos con violencia e intimidación, hurtos, delitos contra el patrimonio, delitos de lesiones o amenazas a sus víctimas en Barcelona y su área metropolitana.
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Porque aqui esta el quid "También fue necesaria la gestión con los consulados de Georgia y de Albania para obtener la documentación de los multirreincidentes".
Si los consulados/embajadas no cooperan hay que ponerse serios. Por ejemplo, los paises que no colaboran en la expulsion de sus nacionales, quedan excluidos de la regularización que prepara el gobierno.
Si quieren ser tratados como paises serios, que apechuguen con sus criminales.
Si el negocio les iba bien en 72 horas los tienes aquí de nuevo. Precisamente los delincuentes no son muy dados a cumplir leyes y seguir órdenes de la autoridad.
Esto sólo hace dar argumentos a la derecha, es totalmente absurdo que no sea la política general y que esto tenga que ser noticia.