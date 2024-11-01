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Adiós, multirreincidentes: expulsan a Georgia y Albania seis ladrones que no paraban de robar en Barcelona

Adiós, multirreincidentes: expulsan a Georgia y Albania seis ladrones que no paraban de robar en Barcelona

Seis delincuentes no volverán a pisar Catalunya, con un poco de suerte, nunca más. La Policía Nacional ha expulsado de forma definitiva a estos seis multirreincidentes —que acumulan más de 50 antecedentes policiales— a sus países de origen, Georgia y Albania. Los hombres tienen entre 23 y 54 años y se dedicaban a cometer robos con violencia e intimidación, hurtos, delitos contra el patrimonio, delitos de lesiones o amenazas a sus víctimas en Barcelona y su área metropolitana.

| etiquetas: delincuentes , multirreincidentes , expulsados , barcelona
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10 comentarios
12 3 2 K 17 Sucesos
elgranpilaf #4 elgranpilaf *
Pues bien hecho. Fuera la escoria extranjera. Ya tenemos bastante con la autóctona :troll:
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Kyoko #9 Kyoko
Cuando expulsen a marroquíes y argelinos en la misma situación, me creeré que funciona.
Porque aqui esta el quid "También fue necesaria la gestión con los consulados de Georgia y de Albania para obtener la documentación de los multirreincidentes".
Si los consulados/embajadas no cooperan hay que ponerse serios. Por ejemplo, los paises que no colaboran en la expulsion de sus nacionales, quedan excluidos de la regularización que prepara el gobierno.
Si quieren ser tratados como paises serios, que apechuguen con sus criminales.
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woody_alien #6 woody_alien
Seis delincuentes no volverán a pisar Catalunya, con un poco de suerte, nunca más.

Si el negocio les iba bien en 72 horas los tienes aquí de nuevo. Precisamente los delincuentes no son muy dados a cumplir leyes y seguir órdenes de la autoridad.
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eaglesight1 #8 eaglesight1
#6 Si vuelven y los detienen se supone que serán expulsados.
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Furiano.46 #1 Furiano.46
Entonces el límite está en 50 delitos. Entiendo :wall:
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#3 pobezito
#1 Yo creo que la noticia va de que empieza a aplicarse la normativa recién aprobada de eliminación de la multirreincidencia. www.meneame.net/story/psoe-une-pp-vox-junts-pnv-aprobar-definitivament
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#2 gadish
malditos moros. Oh wait.
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
los cazachollos estan tristes, aunque esperemos que no solo no vuelvan a pisar el territorio catalan, sino en todo el pais.
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#10 z1018
Lo mejor es que ninguno de los dos países pertenecen a la UE y no sé cómo se les consiente estar aquí desde el primer delito, cuando no tienen derecho, por ningún tratado, a estar aquí.
Esto sólo hace dar argumentos a la derecha, es totalmente absurdo que no sea la política general y que esto tenga que ser noticia.
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#7 Feliberto
Mientras lees esto ya están pasando otra vez la frontera.
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