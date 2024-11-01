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El PSOE se une a PP, Vox, Junts y PNV para aprobar definitivamente que se endurezca el castigo a los hurtos reincidentes

El PSOE se une a PP, Vox, Junts y PNV para aprobar definitivamente que se endurezca el castigo a los hurtos reincidentes

El Congreso da luz verde a la ley de multirreincidencia promovida por los independentistas catalanes, que termina su tramitación entre críticas de los socios de izquierdas del PSOE y con los socialistas defendiendo que “se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda”. El Congreso de los Diputados dio este jueves luz verde a la ley de multirreincidencia con la que se endurecerá en el Código Penal el castigo para los autores reincidentes de pequeños hurtos.

| etiquetas: psoe , pp , vox , junt , pnv aprueban , endurecer , castigo , hurtos , reincidentes
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
oceanon3d #3 oceanon3d *
Pues no me parece mal ... y soy rojillo.

Este es un tema real del día a día, una jodienda ... no como el tema inventado de la ocupación.
12 K 131
Magog #8 Magog *
#3 el lumpemproletariado es tan problemático para el obrero como el capitalista, algo que la izquierda new age parece que ha olvidado
Cuando las barreras sociales mínimas quedan superadas (En España, sin delinquir, es mas facil morir de frio que de hambre) el delito debe ser castigado sin dubitaciones ni paternalismos
Cierto es que en muchos casos la izquierda no se alinea con ciertos discursos clásicos de la derecha para evitar que esta diga "Veis, nosotros tenemos razón",…   » ver todo el comentario
0 K 10
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Pues me parece bien. Pero a todos, no solo a los robagallinas.
6 K 70
efectogamonal #1 efectogamonal
O sea que por fin Marlaska va a mandar a la nazional a Génova.

Oh wait!
WTF!? {0x1f525}
1 K 31
hazardum #5 hazardum
Esta bien, pero sin poner más medios para la justicia no servirá de mucho, porque seguirá atascada igualmente.
2 K 30
#9 Suleiman
#5 Ahí está el verdadero problema.. falta de jueces.
1 K 20
Cehona #4 Cehona
A mi ya me han robado tres Iphone y dos Ipad.
Los airpods todavia los tengo.
Cada vez me suben más el seguro.
Así no hay quien llegue a final de mes.
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Andreham #6 Andreham
Es una buena noticia.

¿La más necesaria? No lo creo.

¿Una facilita que hace más bien que mal? Sin duda.
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chemado_chema #11 chemado_chema
Medidas que se muestran una y otra vez inútiles. Porque no medimos la reducción de la criminalidad después de esta medida?
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YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
Marichús, apunta: deja de robar a autónomos que tienen que pagarte el IVA de facturas que no han cobrado o que nunca cobrarán, eres una choriza reincidente!
1 K 4
mis_cojones_en_bata #10 mis_cojones_en_bata
#7 se llama criterio de caja. Apúntatelo en tu bloc de notas "soy imbécil y me gusta".
0 K 9

menéame