El PSOE se une a PP, Vox, Junts y PNV para aprobar definitivamente que se endurezca el castigo a los hurtos reincidentes

El Congreso da luz verde a la ley de multirreincidencia promovida por los independentistas catalanes, que termina su tramitación entre críticas de los socios de izquierdas del PSOE y con los socialistas defendiendo que “se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda”. El Congreso de los Diputados dio este jueves luz verde a la ley de multirreincidencia con la que se endurecerá en el Código Penal el castigo para los autores reincidentes de pequeños hurtos.
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Este es un tema real del día a día, una jodienda ... no como el tema inventado de la ocupación.
Cuando las barreras sociales mínimas quedan superadas (En España, sin delinquir, es mas facil morir de frio que de hambre) el delito debe ser castigado sin dubitaciones ni paternalismos
Cierto es que en muchos casos la izquierda no se alinea con ciertos discursos clásicos de la derecha para evitar que esta diga "Veis, nosotros tenemos razón",… » ver todo el comentario
Oh wait!
WTF!?
Los airpods todavia los tengo.
Cada vez me suben más el seguro.
Así no hay quien llegue a final de mes.
¿La más necesaria? No lo creo.
¿Una facilita que hace más bien que mal? Sin duda.