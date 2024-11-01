El PSOE se une a PP, Vox, Junts y PNV para aprobar definitivamente que se endurezca el castigo a los hurtos reincidentes

El Congreso da luz verde a la ley de multirreincidencia promovida por los independentistas catalanes, que termina su tramitación entre críticas de los socios de izquierdas del PSOE y con los socialistas defendiendo que “se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda”. El Congreso de los Diputados dio este jueves luz verde a la ley de multirreincidencia con la que se endurecerá en el Código Penal el castigo para los autores reincidentes de pequeños hurtos.