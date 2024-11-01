Adif constató en noviembre que el carril en el entorno de Adamuz se encontraba en "condiciones adecuadas"

Adif ha informado este martes de que la última inspección sobre el terreno realizada el pasado noviembre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla constató que el carril en el entorno de Adamuz se encontraba en "condiciones adecuadas".
Algunos defectos son complicados de evaluar, por ejemplo, algunos tipos de soldadura mal hechas.
Antes en la empresa se hacia radiografiado y ahora se suele hacer líquidos penetrantes ( menos peligroso)
Si eso se sabe, hasta donde habrán amigos de la rosa en cualquier puesto...
Oye, si hasta hay socialistas en el Consejo Nuclear, que vienen de ser diputadas... Así se gobierna tranquilo, poniendo a Amigos en puestos de relevancia.