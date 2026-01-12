Adam Tomàs (ERC), alcalde de Amposta: "La extrema derecha pasará sin pena ni gloria porque lo que postula es imposible de hacer"

"El problema es no hablar de ello o hacerlo solo como réplica. Derribar el discurso de la extrema derecha es prácticamente imposible, pero apelo a la inteligencia de la ciudadanía. Prefiero explicar mi perspectiva que rebatir la suya, porque entonces estás hablando constantemente de lo que quiere la extrema derecha. Es lo que está consiguiendo Sílvia Orriols. Debemos ser capaces de asumir que existe una situación complicada, de inseguridad y de gestión de los recién llegados, porque es normal. El hecho de no hablar de ello sí puede dar alas..."