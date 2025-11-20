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Acuchillan a un hombre en la misma calle donde horas antes fue asesinado el trinitario de Vallecas

Acuchillan a un hombre en la misma calle donde horas antes fue asesinado el trinitario de Vallecas

El suceso, en el que un ciudadano sirio fue atacado tras presenciar una pelea en la estación de Entrevías, no guarda relación con el crimen.

| etiquetas: violencia , madrid , homicidios , apuñalamientos
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6 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
GeneWilder #1 GeneWilder
La relación entre ambos sucesos es la tercermundización de España.
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txillo #2 txillo
#1 de Madrid.
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#4 Icelandpeople
#2 Cuestión de tiempo.

Ya nos vas contando.
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Chepacoletariado #6 Chepacoletariado
Que bonito país se nos está quedando.
Gracias Sanxe
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menéame