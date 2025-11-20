·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5411
clics
Ponle este vídeo a quien te diga que la meritocracia existe
5174
clics
La entrevista de Andrea Ropero en 'El Intermedio' que no para de compartirse: 'Esto es periodismo'
3771
clics
El Espejismo de la Metrópoli: Por qué el modelo de ciudad en España es una olla a presión
4267
clics
Angine de Poitrine te recuerdan que sigues siendo humano
5434
clics
Lanzan en paracaídas un vehículo del Ejército de Tierra valorado en unos 600.000 euros... y queda totalmente destrozado
más votadas
333
Irán tiene la comunidad judía más numerosa de Oriente Medio fuera de Israel y Netanyahu la ha bombardeado
265
Expertos de la ONU piden la suspensión inmediata del acuerdo comercial entre la UE e Israel como «requisito mínimo» según el derecho internacional [EN]
304
Pintar "Putos Moros de Mierda" en la puerta de tu vecino no es delito de odio: la sentencia que absuelve a un avilesina
288
Ponle este vídeo a quien te diga que la meritocracia existe
294
Movilización histórica: una concentración multitudinaria rechaza en Lugo la moción de censura del PP con un tránsfuga (GAL)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
18
clics
Acuchillan a un hombre en la misma calle donde horas antes fue asesinado el trinitario de Vallecas
El suceso, en el que un ciudadano sirio fue atacado tras presenciar una pelea en la estación de Entrevías, no guarda relación con el crimen.
|
etiquetas
:
violencia
,
madrid
,
homicidios
,
apuñalamientos
4
1
0
K
61
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
61
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Pertinax
#2
Mmmmmm... no.
maldita.es/malditobulo/20251120/entre-enero-y-septiembre-de-2025-el-64
1
K
29
#1
GeneWilder
La relación entre ambos sucesos es la tercermundización de España.
4
K
28
#2
txillo
#1
de Madrid.
1
K
0
#4
Icelandpeople
#2
Cuestión de tiempo.
Ya nos vas contando.
0
K
18
#3
Icelandpeople
#1
Aquí tienes otra:
www.meneame.net/m/actualidad/reyerta-metro-gregorio-maranon-deja-ocho-
Y otra:
www.meneame.net/m/actualidad/gran-acampada-ilegal-personas-sin-hogar-c
Un día más en la capital faro del liberalismo occidental.
0
K
18
#6
Chepacoletariado
Que bonito país se nos está quedando.
Gracias Sanxe
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
maldita.es/malditobulo/20251120/entre-enero-y-septiembre-de-2025-el-64
Ya nos vas contando.
www.meneame.net/m/actualidad/reyerta-metro-gregorio-maranon-deja-ocho-
Y otra:
www.meneame.net/m/actualidad/gran-acampada-ilegal-personas-sin-hogar-c
Un día más en la capital faro del liberalismo occidental.
Gracias Sanxe