Los activos rusos congelados y el desafío jurídico que divide a la Unión Europea

La Unión Europea se encuentra atrapada en un delicado dilema político y jurídico en torno a los más de 200.000 millones de euros del Banco Central de Rusia congelados en sus instituciones financieras... Aunque la cantidad asciende a casi 270.000 millones si se incluyen bienes de particulares y empresas, la posibilidad de utilizarlos para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania o la reconstrucción del país una vez se alcance un acuerdo –si es que ese escenario llega a materializarse– plantea numerosos problemas, retos y divisiones en el seno...