Acciona reconoce pagos de 677.000 euros por trabajos inexistentes a la empresa de Santos Cerdán

La multinacional Acciona ha admitido ante la Agencia Tributaria que abonó 677.584 euros a la empresa Servinabar 2000 SL por trabajos cuya realización no ha podido acreditar. La compañía, controlada por la familia Entrecanales, ha reconocido además que existen «dudas fundadas sobre la autenticidad» de los propios documentos de pago, detalla El Confidencial.
| etiquetas: acciona , 677 , santos cerdan , servinabar
¿Hay algún directivo de la empresa imputado?
Son parte del problema? Sí, sin duda.
Pero dado que por cada corrupto hay muchas empresas corruptoras... con que sólo un pequeño % denunciase ya nos cargaríamos una buena parte de la corrupción. Se les podría exonerar si denuncian un caso desconocido, incluso dar alguna recompensa, como ganar un 50% más de puntos en la siguiente licitación. Total ya nadie se atrevería a cogerles el dinero
>www.elconfidencial.com/espana/2026-01-19/acciona-admite-hacienda-pago- (sin muro de pago: >web.archive.org/web/20260119052030/https://www.elconfidencial.com/espa )
>www.elplural.com/politica/espana/cerdan-recibio-mas-600000-euros-accio
Y dicho esto, el titular es muy muy engañoso .... "trabajos cuya realización no ha podido acreditar" no es lo mismo que "trabajos inexistentes".