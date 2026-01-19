edición general
Acciona reconoce pagos de 677.000 euros por trabajos inexistentes a la empresa de Santos Cerdán

La multinacional Acciona ha admitido ante la Agencia Tributaria que abonó 677.584 euros a la empresa Servinabar 2000 SL por trabajos cuya realización no ha podido acreditar. La compañía, controlada por la familia Entrecanales, ha reconocido además que existen «dudas fundadas sobre la autenticidad» de los propios documentos de pago, detalla El Confidencial.

angelitoMagno #2 angelitoMagno
Esperemos que Acciona sea condenada a inhabilitación para contratación pública por fraude documental.
¿Hay algún directivo de la empresa imputado?
Desideratum #3 Desideratum
#2 """¿Hay algún directivo de la empresa imputado?"""

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
DrEvil #4 DrEvil *
#2 Habría que ofrecer algún tipo de incentivo a que las empresas corruptoras denunciasen con pruebas.
Son parte del problema? Sí, sin duda.

Pero dado que por cada corrupto hay muchas empresas corruptoras... con que sólo un pequeño % denunciase ya nos cargaríamos una buena parte de la corrupción. Se les podría exonerar si denuncian un caso desconocido, incluso dar alguna recompensa, como ganar un 50% más de puntos en la siguiente licitación. Total ya nadie se atrevería a cogerles el dinero xD
oceanon3d #6 oceanon3d
#2 Si; espera sentado.
manzitor #7 manzitor
#2 Las empresas no toman las decisiones, son las personas que trabajan en ellas. Tan dura tiene que ser la mano con el político corrupto como con la empresa que corrompe o acepta la corrupción.
Dene #5 Dene
Huele muy muy mal...
Y dicho esto, el titular es muy muy engañoso .... "trabajos cuya realización no ha podido acreditar" no es lo mismo que "trabajos inexistentes".
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#5 En el mundo de las grandes empresas es imposible que no quede un registro de esos trabajos. Las propias facturas deberían tener una descripción del trabajo realizado. Es literalmente imposible que no quede un informe, aunque sea mensajes de correo.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
uy es que semen olvido darle a refreschar al excel jijiji
