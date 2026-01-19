Acciona reconoce pagos de 677.000 euros por trabajos inexistentes a la empresa de Santos Cerdán

La multinacional Acciona ha admitido ante la Agencia Tributaria que abonó 677.584 euros a la empresa Servinabar 2000 SL por trabajos cuya realización no ha podido acreditar. La compañía, controlada por la familia Entrecanales, ha reconocido además que existen «dudas fundadas sobre la autenticidad» de los propios documentos de pago, detalla El Confidencial.