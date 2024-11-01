·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4110
clics
Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo
5331
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
3082
clics
El peloteo extremo de 'El Mundo' a Ayuso y su "look casual perfecto"
4100
clics
Trump con dificultades para mantener los ojos abiertos durante un acto en la Casa Blanca [ENG]
2848
clics
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
más votadas
357
Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro
311
VERDADERO: «El 83% de los detenidos por robos con violencia y el 91% por hurtos en Barcelona son extranjeros»
351
El torero Cayetano de Rivera da positivo en el control de alcoholemia tras un accidente
289
Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho
373
Agentes de ICE rociaron de gas pimienta directamente dentro del coche familiar, alcanzando a un bebé de un año
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
87
clics
Accidente de helicóptero en Daguestán causa la muerte de cinco altos funcionarios de KEMZ (ING)
Cinco directivos de KEMZ, empresa del sector defensa ruso, murieron en un accidente de helicóptero en Daguestán, según informó The Moscow Times.
|
etiquetas
:
dasguestán
,
rusia
6
1
0
K
84
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
84
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Josecoj
Qué hace, si ya lo tenia aterrizado!!
2
K
40
#5
Verdaderofalso
#2
si lo pones al revés está despegando
0
K
20
#6
suppiluliuma
#2
Probablemente, los pilotos no se dieron cuenta de que habían perdido la cola (y, con ello, las superficies de control de esta). Así que dieron potencia a los motores para intentar llegar a un helipuerto, y, una vez estaban en el aire intentando virar para volver a tierra, se encontraron con que habían perdido el control.
0
K
10
#4
suppiluliuma
Resumen de los comentarios que NO veréis en este envío
: los Zazis de MNM creen que está bien la muerte de estos mercaderes de la muerte, que, con su avaricia, precipitan al mundo al desastre, al buscar nuevos mercados para sus armas.
0
K
10
#7
HartzBaltz
En serio, no soporto a la gente que graba los videos de esa manera. No lo entiendo!
0
K
10
#1
Spirito
La OTAN no tiene nada que ver.
0
K
8
#3
blak
#1
¿Pero tú has visto el vídeo? Algunos estáis tan ciegos que no podéis creer que quizá la responsabilidad algunos problemas en Rusia recaen sobre ella misma.
0
K
9
#8
Spirito
*
#3
Confieso que no he visto el vídeo ni me he leído la noticia.
Pero es que es tanta y tan absurda la propaganda en contra de Rusia que, sinceramente, ya harta tanto absurdo.
0
K
8
#9
SMaSeR
Pero vaya cagada! , lo tendría que haber apagado cuando ha bajado hasta el mar todo despacito. Se ha ido volando para intentar recuperarlo y al final le ha pegado la hélice en lo que llevaba colgando atrás.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero es que es tanta y tan absurda la propaganda en contra de Rusia que, sinceramente, ya harta tanto absurdo.