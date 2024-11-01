edición general
Accidente de helicóptero en Daguestán causa la muerte de cinco altos funcionarios de KEMZ (ING)

Accidente de helicóptero en Daguestán causa la muerte de cinco altos funcionarios de KEMZ (ING)  

Cinco directivos de KEMZ, empresa del sector defensa ruso, murieron en un accidente de helicóptero en Daguestán, según informó The Moscow Times.

Josecoj #2 Josecoj
Qué hace, si ya lo tenia aterrizado!!
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 si lo pones al revés está despegando xD
suppiluliuma #6 suppiluliuma
#2 Probablemente, los pilotos no se dieron cuenta de que habían perdido la cola (y, con ello, las superficies de control de esta). Así que dieron potencia a los motores para intentar llegar a un helipuerto, y, una vez estaban en el aire intentando virar para volver a tierra, se encontraron con que habían perdido el control.
suppiluliuma #4 suppiluliuma
Resumen de los comentarios que NO veréis en este envío: los Zazis de MNM creen que está bien la muerte de estos mercaderes de la muerte, que, con su avaricia, precipitan al mundo al desastre, al buscar nuevos mercados para sus armas.
HartzBaltz #7 HartzBaltz
En serio, no soporto a la gente que graba los videos de esa manera. No lo entiendo!
Spirito #1 Spirito
La OTAN no tiene nada que ver. :roll:
blak #3 blak
#1 ¿Pero tú has visto el vídeo? Algunos estáis tan ciegos que no podéis creer que quizá la responsabilidad algunos problemas en Rusia recaen sobre ella misma.
Spirito #8 Spirito *
#3 Confieso que no he visto el vídeo ni me he leído la noticia.

Pero es que es tanta y tan absurda la propaganda en contra de Rusia que, sinceramente, ya harta tanto absurdo.
SMaSeR #9 SMaSeR
Pero vaya cagada! , lo tendría que haber apagado cuando ha bajado hasta el mar todo despacito. Se ha ido volando para intentar recuperarlo y al final le ha pegado la hélice en lo que llevaba colgando atrás.
