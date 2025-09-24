El acceso a la vivienda aumenta la brecha generacional en España: el mismo piso que una familia pagaba en una década en 1980, ahora supone 45 años con un salario medio

Cada vez es más evidente que, en España, tener una casa en propiedad es un sueño casi inalcanzable. Aunque siempre se pone el foco en que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna, no son los únicos afectados: familias, parejas y trabajadores con salarios dentro de la media nacional. Ya no es un problema de grupos sociales, sino que es una brecha general que se amplía cada año. Los sueldos apenas crecen, mientras los precios de la vivienda se disparan, dejando a un número cada vez mayor de personas sin acceso a un hogar propio digno.
| etiquetas: vivienda , salario
Una vez está la primera casa pagada a ahorrar, la segunda residencia en la playa a tocateja, luego a ahorrar de nuevo. No se puede comparar con la miseria actual
Vamos, eso de 5 años era para un piso grande y en un sitio bueno, en un barrio obrero y un piso pequeño (2 habitaciones) los tenías por mucho menos que 5 años.
Aún hay por estos lugares algún defensor de pisar más aún el acelerador en ese sentido. Gente de una inteligencia brillante.