El acceso a la vivienda aumenta la brecha generacional en España: el mismo piso que una familia pagaba en una década en 1980, ahora supone 45 años con un salario medio

Cada vez es más evidente que, en España, tener una casa en propiedad es un sueño casi inalcanzable. Aunque siempre se pone el foco en que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna, no son los únicos afectados: familias, parejas y trabajadores con salarios dentro de la media nacional. Ya no es un problema de grupos sociales, sino que es una brecha general que se amplía cada año. Los sueldos apenas crecen, mientras los precios de la vivienda se disparan, dejando a un número cada vez mayor de personas sin acceso a un hogar propio digno.

Torrezzno #5 Torrezzno *
El otro día mi madre (baby boomer) me decía, es que nosotros trabajamos mucho para poder pagarla.... en cinco años. Los dos funcionarios. A ver que pareja de funcionarios con hijos pueden pagar una casa en cinco años hoy día.

Una vez está la primera casa pagada a ahorrar, la segunda residencia en la playa a tocateja, luego a ahorrar de nuevo. No se puede comparar con la miseria actual
WcPC #7 WcPC
#5 Yo nací en el 79 y al poco de empezar a currar pude comprar un piso por 2 millones de pesetas, cobraba 100.000 pesetas al mes...
Vamos, eso de 5 años era para un piso grande y en un sitio bueno, en un barrio obrero y un piso pequeño (2 habitaciones) los tenías por mucho menos que 5 años.
#6 Zerjillo
#3 Dependerá de lo mayor que sea tu amigo. Pero 290000€ no es tanto como para retirarte. Suponiendo que vivas con 1000€ al mes (pq tienes casa pagada) eso te da para 290 meses (24 años). Sin contar con imprevistos, que de mayor lo mismo necesitas más pasta para cuidarte... Y 290k€ tampoco dan unos intereses importantes salvo que arriesgues mucho.
Lyovin81 #4 Lyovin81
#2 Efectivamente es la puta especulación capitalista lo que lo ha jodido todo.
Aún hay por estos lugares algún defensor de pisar más aún el acelerador en ese sentido. Gente de una inteligencia brillante.
DrEvil #1 DrEvil *
Otra forma de verlo es que con los pocos hijos que tienen los españoles, cada vez se heredará más y los hijos de ahora terminarán siendo ricos.
Chinchorro #2 Chinchorro
#1 Supongo que en los ochenta no estaban los fondos de inversión especulando con un bien básico...
mosfet #3 mosfet
#1 Justo tengo varios amigos así, que han heredado varias viviendas y podrían vivir de alquilarlas, la casa de la madre de un amigo están vendiéndola por 290.000€, yo le digo que con ese dinero ya puede retirarse y no currar nunca mas ( aparte tiene la casa donde vive y heredará la casa de su tía ), en la cuadrilla de mi padre todos tenían varias viviendas, la del pueblo y luego otra en la playa, y era lo normal, y ninguno era ingeniero, todos eran agricultores, otro amigo heredará directamente una finca, porque en la casa de su abuela hicieron dos pisos aparte de la planta baja, y mucha gente así.
