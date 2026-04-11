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Academias de violadores

Academias de violadores

Le llaman la “academia de violadores”. Es el último chat que ha descubierto la CNN, donde hombres de diferentes países intercambian en grupos privados imágenes y experiencias de cómo drogar, violar y abusar de sus parejas. Son instrucciones concretas: dosis de sedantes, cómo administrarlos sin sospechas, técnicas para grabar sin ser detectados, qué responder si son descubiertos, cómo comportarse después… Comparten contenido, pero también se animan, se felicitan, y se validan. Y de paso, más de uno monetiza el abuso: venden los vídeos.

| etiquetas: academia , violadores , cnn , violación
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mltfrtk #2 Mltfrtk
¿Que puñetera locura es esta! :-S :'(
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Doisneau #4 Doisneau
#2 Lo nunca visto, quizas necesitemos un concepto como "crimen organizado" o algo asi
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asurancetorix #9 asurancetorix *
#4 No me parece apropiado. La expresión "crimen organizado" se refiere a organizaciones, con jerarquía y "personal" con funciones concretas. Aquí no existe eso, hablamos de individuos que delinquen compartiendo el fruto de sus propios delitos individuales y que se explican entre ellos como cometerlos.

Y lo peor es la cantidad de gente. Decenas de miles de tipos supuestamente "normales" delinquiendo por el placer de hacerlo, arropándose en que son muchos y hablan de ello como si nada. Como dice #2, es una locura, pero lo que más sobrecoge es lo normalizado que lo tienen.
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#9 No dejan de ser unos trastornados y normales no son, solo están integrados en la sociedad
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Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
"Hemos entrado en una nueva fase de la violencia sexual: más organizada y más normalizada. Con suficientes hombres dispuestos a participar. Con suficiente demanda. Y con suficiente silencio para que sigan creciendo."
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salteado3 #3 salteado3
Leísmo potente en la entradilla...
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#3 No me lo parece
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salteado3 #6 salteado3 *
#5 Se refiere al chat, es complemento directo; lo correcto es "Lo llaman...".
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#6 He buscado un poco por el Internet y se prefiere "lo", pero se acepta "le". Cosas del Latín
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tusitala #7 tusitala
Habrá alguna forma de perseguir a esta gente, espero. Compartir esa información ya es un delito, no?
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BastardWolf #8 BastardWolf
#7 pues no se, no creo. Uno puede escribir lo que sea que eso no significa que lo vaya a llevar a cabo. Eso si, si luego alguno lo hace y encima está por escrito en algun lado, es prácticamente una confesión
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#7 En España, y en el mundo civilizado, esas cosas están penadas
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menéame