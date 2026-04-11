Academias de violadores

Le llaman la “academia de violadores”. Es el último chat que ha descubierto la CNN, donde hombres de diferentes países intercambian en grupos privados imágenes y experiencias de cómo drogar, violar y abusar de sus parejas. Son instrucciones concretas: dosis de sedantes, cómo administrarlos sin sospechas, técnicas para grabar sin ser detectados, qué responder si son descubiertos, cómo comportarse después… Comparten contenido, pero también se animan, se felicitan, y se validan. Y de paso, más de uno monetiza el abuso: venden los vídeos.