Una abuela ohionesa fallece por el ataque de un ciervo al que intentaba salvar

Jody Proger, de 64 años, fue golpeada después de quedar atrapada dentro de un corral con un macho al que intentaba rehabilitar en su casa de Stewartsville. El yerno de Proger la encontró atrapada con el agresivo animal e inmediatamente se dio cuenta de que había sido brutalmente golpeada. Sin embargo, las autoridades finalmente mataron al ciervo alrededor de las 11 p.m. del pasado 15 de noviembre.
Lo de llamar por teléfono o acudir al domicilio, para otro día.
Somos gilipollas los humanos.
ohionesa...
no puedo pasar del patronímico
¿Cuando dejaremos de usar la palabra asesinato referente a los animales? El único animal asesino es el hombre.
Javier.