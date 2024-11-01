edición general
1 meneos
31 clics

Una abuela ohionesa fallece por el ataque de un ciervo al que intentaba salvar

Jody Proger, de 64 años, fue golpeada después de quedar atrapada dentro de un corral con un macho al que intentaba rehabilitar en su casa de Stewartsville. El yerno de Proger la encontró atrapada con el agresivo animal e inmediatamente se dio cuenta de que había sido brutalmente golpeada. Sin embargo, las autoridades finalmente mataron al ciervo alrededor de las 11 p.m. del pasado 15 de noviembre.

| etiquetas: ciervo , abuela , ohio
1 0 0 K 18 actualidad
7 comentarios
1 0 0 K 18 actualidad
javibaz #5 javibaz
“Mi esposo fue en mi lugar, porque cuando descubrí que ella no estaba activa en Facebook, mi corazón se hundió y desafortunadamente he perdido mucho y ser testigo de ello me ha cambiado”, dijo.

Lo de llamar por teléfono o acudir al domicilio, para otro día.
0 K 16
enochmm #3 enochmm
Tanto video cuqui con animales salvajes y luego pasa lo que pasa.
0 K 13
Kantinero #4 Kantinero
Darwin de manual
0 K 11
Uda #1 Uda *
Porqué matar al ciervo si fue un error garrafal de la mujer meterse en un lugar cerrado con un animal que estaría ansioso y asustado.?
Somos gilipollas los humanos.
0 K 10
#6 amusgada
ohionesa..

ohionesa...

no puedo pasar del patronímico
0 K 8
manoruito #7 manoruito
#6 podría ser peor… ohaionesensa…
0 K 6
Javier_Forteza #2 Javier_Forteza
La abuela es asesinada por un ciervo
¿Cuando dejaremos de usar la palabra asesinato referente a los animales? El único animal asesino es el hombre.
Javier.
0 K 6

menéame