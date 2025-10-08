edición general
Absuelta la enfermera juzgada por simular la vacunación de menores en Santurtzi

La Audiencia de Bizkaia ha absuelto a la enfermera que fue juzgada por simular la vacunación de 404 menores en el centro de salud de Kabiezes de Santurtzi entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, al apreciar la eximente completa de alteración psíquica. En la sentencia hecha pública este miércoles, el tribunal ha resuelto, sin embargo, imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento médico externo pautado por un médico especialista en psiquiatría y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de profesión o em

| etiquetas: vacunación , enfermera , justicia , salud pública
#1 lectorcritico
La absolucion es un poco rara.

En la sentencia hecha pública este miércoles, el tribunal ha resuelto, sin embargo, imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento médico externo pautado por un médico especialista en psiquiatría y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo público en el ámbito de las profesiones sanitarias, tal y como reclamaba la Fiscalía. La acusación particular, que representaba a medio centenar de familias,

…   » ver todo el comentario
#3 Pixmac *
#1 Es una absolución por problemas mentales, el típico "no sabía lo que hacía", por eso debe recibir tratamiento médico. Queda como loca pero siempre que no la internen en un centro psiquiátrico es mejor que ir a la cárcel.

desastrecolosal #2 desastrecolosal
La responsabilidad de los jefes, compañeros y resto de personas cercanas a esta enfermera loca ya si eso la vemos otro dia.

Al menos no era controladora aerea o ingeniera nuclear.
