Absuelta la enfermera juzgada por simular la vacunación de menores en Santurtzi

La Audiencia de Bizkaia ha absuelto a la enfermera que fue juzgada por simular la vacunación de 404 menores en el centro de salud de Kabiezes de Santurtzi entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, al apreciar la eximente completa de alteración psíquica. En la sentencia hecha pública este miércoles, el tribunal ha resuelto, sin embargo, imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento médico externo pautado por un médico especialista en psiquiatría y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de profesión o em
| etiquetas: vacunación , enfermera , justicia , salud pública
En la sentencia hecha pública este miércoles, el tribunal ha resuelto, sin embargo, imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento médico externo pautado por un médico especialista en psiquiatría y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo público en el ámbito de las profesiones sanitarias, tal y como reclamaba la Fiscalía. La acusación particular, que representaba a medio centenar de familias,
Al menos no era controladora aerea o ingeniera nuclear.