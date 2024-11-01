Absuelven a la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi por su estado mental

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha absuelto a la enfermera de Osakidetza juzgada por simular la vacunación de menores en Santurtzi al concurrir la eximente completa de alteración psíquica. El tribunal, sin embargo, ha acordado imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento psiquiátrico y el mismo periodo de inhabilitación. ha quedado acreditado en un muestro realizado posteriormente que esta no inoculó las vacunas de triple vírica, varicela y alguna de tétanos a al menos 38 menores.
Es un atentado contra la salud pública.
Aqui alguien en Osakidetza deberia dar la cara para explicar como es esto posible y que mecanismos van a poner para evitar que se repita si es que no se esta repitiendo ya
Solo se aplicarán si hay indicios claros para solicitarlos.
Si toleramos estas mierdas de antivacunas, luego tenemos los brotes que sarampion que hay en cataluña.