Absuelven a la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi por su estado mental

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha absuelto a la enfermera de Osakidetza juzgada por simular la vacunación de menores en Santurtzi al concurrir la eximente completa de alteración psíquica. El tribunal, sin embargo, ha acordado imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento psiquiátrico y el mismo periodo de inhabilitación. ha quedado acreditado en un muestro realizado posteriormente que esta no inoculó las vacunas de triple vírica, varicela y alguna de tétanos a al menos 38 menores.

Pero por lo menos la han expulsado y quitado la licencia de enfermera, eso si 7 años es una mierda, para toda la vida tenia que ser
¿Locapass? Me parece bien lo del tratamiento y la inhabilitación, pero debería ser internada al menos ese tiempo.

Es un atentado contra la salud pública.
Aqui el problema es que esa persona ha estado ejerciendo estando como una cabra, ¿No tiene Osakidetza un sistema para comprobar que todos sus profesionales estan mentalmente sanos?, ¿No hay ningun cauce interno para que alguien pueda avisar a Osakidetza si ve que algun compañero/a no esta bien de la cabeza?.
Aqui alguien en Osakidetza deberia dar la cara para explicar como es esto posible y que mecanismos van a poner para evitar que se repita si es que no se esta repitiendo ya
#5 entiendo que como en cualquier trabajo, nunca se aplican esos exámenes. ¿En el tuyo los hacéis? en el mio no, y he pasado ya por varias empresas.

Solo se aplicarán si hay indicios claros para solicitarlos.
Una antivacunas rematada, capaz de actuar poniendo en riesgo a niños (no les inyecto nada, pero les llega a inyectar cualquier otra mierda ) se merece la retirada total del permiso de trabajo como enfermera, punto. Nada de irse de rositas.

Si toleramos estas mierdas de antivacunas, luego tenemos los brotes que sarampion que hay en cataluña.
Cómo no, nuestra puta mierda de Colegio apoyando a quien no debe
