Absuelven a la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi por su estado mental

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha absuelto a la enfermera de Osakidetza juzgada por simular la vacunación de menores en Santurtzi al concurrir la eximente completa de alteración psíquica. El tribunal, sin embargo, ha acordado imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento psiquiátrico y el mismo periodo de inhabilitación. ha quedado acreditado en un muestro realizado posteriormente que esta no inoculó las vacunas de triple vírica, varicela y alguna de tétanos a al menos 38 menores.