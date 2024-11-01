Los que abrazan el catolicismo en la edad adulta: "Llevaba tiempo buscando un sentido espiritual... y lo tenía aquí muy cercano"

Más de 13.000 personas mayores de siete años se bautizaron en 2024, un 12,5% más que el año anterior. El aumento de bautismos adultos apunta a nuevas búsquedas espirituales, culturales e identitarias en una sociedad cada vez más secularizada
| etiquetas: religion , iglesia catolica
No es motivo de alegría.
¿Cuál es la religión menos perjudicial?
Depende muchísimo de qué entiendas por “perjudicial” y para quién. Si no fijamos el criterio, la pregunta no tiene una única respuesta honesta.
Dicho eso, hay algo bastante claro cuando se analiza con calma.
No es tanto la religión, sino cómo se practica
Casi cualquier religión puede ser:
- relativamente benigna, cuando es flexible, no coercitiva y se vive de forma personal
- o… » ver todo el comentario