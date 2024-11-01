edición general
Los que abrazan el catolicismo en la edad adulta: "Llevaba tiempo buscando un sentido espiritual... y lo tenía aquí muy cercano"

Más de 13.000 personas mayores de siete años se bautizaron en 2024, un 12,5% más que el año anterior. El aumento de bautismos adultos apunta a nuevas búsquedas espirituales, culturales e identitarias en una sociedad cada vez más secularizada

Apotropeo #4 Apotropeo
>7 años != Adulto
ummon #8 ummon
#4 Casualidad que se bautizan justo antes del fiesterrro de la primera comunión...
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
hay un auge de los fundamentalismos y fanatismos... de tooooodos, ninguno quiere quedarse sin su parte del pastel... qué sociedad más guay se nos está quedando!
MAVERISCH #11 MAVERISCH
#2 He sido cristiano de niño, y he vivido en un país musulmán de adulto. Te puedo decir que veo el mismo fanatismo en el cristiano y musulmán medio que en el ateo medio. Con cosas diferentes.
Andreham #6 Andreham
La desesperación lleva a enfermedades mentales.

No es motivo de alegría.
capitan__nemo #13 capitan__nemo
Antes le he preguntado esto a la ia:

¿Cuál es la religión menos perjudicial?

Depende muchísimo de qué entiendas por “perjudicial” y para quién. Si no fijamos el criterio, la pregunta no tiene una única respuesta honesta.

Dicho eso, hay algo bastante claro cuando se analiza con calma.

No es tanto la religión, sino cómo se practica

Casi cualquier religión puede ser:
- relativamente benigna, cuando es flexible, no coercitiva y se vive de forma personal
estemenda #12 estemenda
No sé quién pagará a 20 minutos por esparcir este bulo pero la realidad es que cada vez quedan menos creyentes y practicantes, no digamos ya sacerdotes. Lo único que ha aumentado es la cantidad de evangelistas.
Uda #7 Uda
que perdida está la peña....
#10 VFR
#9 dejémoslo en +16 ya que tienen edad para consentir relaciones sexuales y se quiere que puedan conducir y votar, que menos que puedan decidir su religión o falta de ella
#3 VFR *
Bien por ellos, así debería ser, decidir la religión siendo adulto.
#9 BoosterFelix
#3 Eso entraba a decir yo. Las perversiones deben ser 18+. Es lo civilizado.
Escafurciao #5 Escafurciao
Eso es como con las drogas, si empiezas tarde, terminas mal.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "Ahora se da más como en los tiempos del primer cristianismo. Es decir, gente adulta, gente que tiene su búsqueda y que, por determinadas experiencias, tiene un encuentro con otros cristianos, hace una experiencia profunda de Dios, de querer seguir a Jesús, de vivir el Evangelio"...
