6
meneos
15
clics
Abatidos 13.653 jabalíes en la última campaña en Asturias
Por su parte, la Dirección General de Planificación Agraria ha incrementado también la vigilancia en el porcino doméstico y poblaciones de jabalí,Si
#1
Supercinexin
Menuda plaga han creado los putos escopeteros
catorce mil bichos abatidos sólo en Asturias, te cagas cómo están los montes.
Los magos de la Biología y amantes de la Naturaleza, la que han liao pa tener piezas a las que tirar.
2
K
50
#2
Sacronte
#1
Crean el problema para luego decir que solo ellos son la solucion mientras disfrutan matando.
1
K
13
#6
Supercinexin
#2
Así es.
0
K
20
#4
woody_alien
#1
No solo hay escopeteros, de la noticia:
además de las actuaciones de arqueros
0
K
13
#8
zentropia
No hay depredadores. Ahora en Collserola se ha extendido la peste porcina entre los jabalies.
Lo esperable cuando hay superpoblacion.
1
K
21
#9
Pacman
#8
en la pandemia se han multiplicado enormemente.
No solo jabalis, también corzos y todo tipo de bichos.
eso que, de primera vista, puede parecer bueno, al no tener depredador es en realidad un problema
Mucho cuidado si vais con el coche por zonas rurales. A diario se tienen accidentes con la fauna.
0
K
11
#7
ombresaco
Se pone como ejemplo decla Vallsma de Cheterton a los gorrioen China, pero aqui se está haciendo lo mismo
0
K
11
#3
Juantxi
Luego se propagan los incendios porque no se limpian los bosques y no se pastorean cabras, ni burros, ni queda muchos jabalíes.
0
K
11
#5
ostiayajoder
#3
Vacas, las vacas limpian el monte y las ovejas.
Los jabalies poco hacen
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
