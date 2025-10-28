edición general
Abascal vuelve a plantar a Sánchez y al rey y no acudirá al funeral de Estado de la dana

El acto laico reunirá a 800 vasallos, y estará presidido por el rey, que tiene reservado un discurso en representación del reino. Entre los asistentes no estará Santiago Abascal, para no "blanquear" con su presencia al presidente del Gobierno. Una decisión que toman por "coherencia" con la hoja de ruta que ha seguido el partido en este tipo de eventos, y que consolida la distancia de la formación no sólo con Sánchez, sino también con la Casa Real. En los actos del 12 de octubre, Abascal tampoco estuvo en la tribuna ni acudió al besamanos.

etiquetas: vox , abascal , sánchez , rey , monarquía , reino de españa
29 comentarios
Comentarios destacados:      
#4 Albarkas
Tampoco lo echarán en falta
4 K 81
#8 PerritaPiloto
Lo único que hace es echar leña al fuego. El acto irá mejor sin él, y España también.
5 K 79
#11 doppel
#8 ejpaña va como un cohete, los ejpañoles como una bicicleta
0 K 20
#12 PerritaPiloto
#11 ¿Y eso que tiene que ver con Abascal?
0 K 9
#3 lgg2
Otra de Sativago haciendo el vago...
5 K 74
#2 Spirito
Abascal se puede ir al retrete fascista de donde surgió.
3 K 60
#7 Spirito
#5 Qué orgullo de gente.

Efectivamente: ¡fuera los fascistas!

Enhorabuena por vivir en ese barrio con conciencia social.
1 K 16
#23 makinavaja
Abascal e ir a trabajar mira que se llevan mal... xD xD xD xD
2 K 32
#13 Supercinexin
Nadie espera a ese mamarracho. Irrelevante que no vaya, y no va porque sabe que es un Don Nadie y que como mucho lo hubieran abucheado y fuera.
1 K 31
#17 Yonny
Sánchez, nos gueste o no, es la persona que representa a todos los españoles. Si Abascal planta a Sanchez, está plantando a todos los españoles, a todos.
O eso, o que es un p*** vago.
1 K 22
#25 Urasandi
#17 De hecho, a quien vuelve a plantar es a parientes y vecinos de las víctimas.
0 K 12
#10 Dene
Mejor
0 K 12
#29 Trigonometrico
#28 Pero la monarquía no es la responsable del nivel de vida de los suecos ni de los noruegos. La responsable de su nivel de vida es la Democracia.
0 K 11
#18 Trigonometrico
#16 En este caso es indiferente.

El Rey es lo único que le impide a Abascal poder montar un golpe de estado para poder imponer una dictadura.
0 K 11
#21 BoosterFelix
#18 No es indiferente, es una distinción tan importante, que si no se especifica, la frase "Abascal odia al rey" no significa nada, porque su significado queda completamente indeterminado.

De hecho, que se pueda estar suscitando una duda en torno a si Abascal odia o no a la monarquía debería ser imposible o quedar completamente fuera de cabida si Abascal realmente fuera partidario de la monarquía. En otras palabras: que se pudiera decir que no está claro si Abascal es o no partidario de la monarquía equivaldría a que no lo es.
0 K 9
#24 Trigonometrico
#22 Fijarse en la monarquía y no tener en cuenta el hambre y el atraso y la represión del país es casi un intento de desviar la atención. Toda la corrupción heredada del franquismo y que todavía arrastramos hoy sus secuelas, creo que son algo realmente más importante que cualquier reticencia que se pueda tener a la monarquía.
0 K 11
#26 BoosterFelix
#24 Hombre, parte, el pilar y la semilla incluso, de esa corrupción, atraso y hambre heredados del franquismo, es la monarquía. No creo que un demonio como Franco nos regalara algo bueno, así que si la monarquía nos la dio él, sería con fines malos. Lo que no puede ser es que la monarquía sea responsable de que los suecos o los daneses duerman ricos y felices, pero no sea responsable de que España sea el pozo de corrupción, atraso, hambre y miseria que es. No puede ser que si las cosas van bien es gracias a la monarquía, pero si van mal no es culpa de ella. Seamos coherentes.
0 K 9
#27 Trigonometrico
#26 El pilar y la semilla es el propio Franquismo. La organización de la dictadura usando el hambre y la pobreza para someter a los ciudadanos.

Ni la monarquía es la responsable del nivel de vida de los suecos, ni es la responsable de la corrupción de España.

Pero sucede que Reino Unido era hasta hace poco un país líder en Europa y en el mundo, y es un país monárquico. Tener monarquía no es síntoma de ser un país atrasado, en Europa al menos es al contrario.
0 K 11
#28 BoosterFelix
#27 "Ni la monarquía es la responsable del nivel de vida de los suecos, ni es la responsable de la corrupción de España."

Pues a todos esos que dicen aquello de "gana tanto sueldo porque tiene mucha responsabilidad", respondámosles entonces: "pues a la monarquía no le paguemos ni un puto céntimo".

Por cierto, dile a tus amigos que la monarquía no es la responsable del nivel de vida de los suecos. O mejor, no se lo digas, no te vayan a expulsar de la pandilla, o del canal de Telegram.
0 K 9
#20 hokkien
#16 no sé qué pueden aportar los Borbones de positivo.
Lo del besamanos ..., menudos rancios...
0 K 10
#1 BoosterFelix
Es muy sencillo, Santi, no puedes odiar a Pedro Sánchez mas de los que amas a Felipe VI. Si no te gusta la democracia y prefieres la monarquía para que te impongan las cosas, tienes que mamar con lo que la monarquía te imponga, especialmente si no te gusta. De lo contrario solo estarás demostrando tu limitación neuronal.

Hale, a votar a otro rey.
0 K 9
#9 escuadron
#1 muro de pago
1 K 35
#14 Trigonometrico
#1 Precisamente, aunque no lo diga abiertamente, Abascal odia al Rey.
0 K 11
#16 BoosterFelix
#14 ¿Al rey o a Felipe VI? ¿a la monarquía o a Felipe VI?
0 K 9
#15 BoosterFelix
No veo muy patriótico por parte de Abascal el odiar a compatriotas simplemente por sus ideas (Pedro Sánchez). ¿Dónde está el patriotismo? Un patriota no puede ir repartiendo carnets de patriota, debe amar a todos los compatriotas.
0 K 9
#19 Trigonometrico
#15 Díselo a los patriotas del Franquismo, que durante la dictadura asesinaron y enterraron en cunetas a miles de españoles inocentes que no habían hecho daño a nadie. Ese el patriotismo de la extrema derecha.
0 K 11
#22 BoosterFelix
#19 Una observación muy aguda y acertada. Y encima, a los españoles que no asesinaron, les echaron encima una monarquía.
0 K 9

menéame