Abascal vuelve a plantar a Sánchez y al rey y no acudirá al funeral de Estado de la dana

El acto laico reunirá a 800 vasallos, y estará presidido por el rey, que tiene reservado un discurso en representación del reino. Entre los asistentes no estará Santiago Abascal, para no "blanquear" con su presencia al presidente del Gobierno. Una decisión que toman por "coherencia" con la hoja de ruta que ha seguido el partido en este tipo de eventos, y que consolida la distancia de la formación no sólo con Sánchez, sino también con la Casa Real. En los actos del 12 de octubre, Abascal tampoco estuvo en la tribuna ni acudió al besamanos.
Efectivamente: ¡fuera los fascistas!
Enhorabuena por vivir en ese barrio con conciencia social.
O eso, o que es un p*** vago.
El Rey es lo único que le impide a Abascal poder montar un golpe de estado para poder imponer una dictadura.
De hecho, que se pueda estar suscitando una duda en torno a si Abascal odia o no a la monarquía debería ser imposible o quedar completamente fuera de cabida si Abascal realmente fuera partidario de la monarquía. En otras palabras: que se pudiera decir que no está claro si Abascal es o no partidario de la monarquía equivaldría a que no lo es.
Ni la monarquía es la responsable del nivel de vida de los suecos, ni es la responsable de la corrupción de España.
Pero sucede que Reino Unido era hasta hace poco un país líder en Europa y en el mundo, y es un país monárquico. Tener monarquía no es síntoma de ser un país atrasado, en Europa al menos es al contrario.
Pues a todos esos que dicen aquello de "gana tanto sueldo porque tiene mucha responsabilidad", respondámosles entonces: "pues a la monarquía no le paguemos ni un puto céntimo".
Por cierto, dile a tus amigos que la monarquía no es la responsable del nivel de vida de los suecos. O mejor, no se lo digas, no te vayan a expulsar de la pandilla, o del canal de Telegram.
Lo del besamanos ..., menudos rancios...
Hale, a votar a otro rey.