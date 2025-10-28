Abascal vuelve a plantar a Sánchez y al rey y no acudirá al funeral de Estado de la dana

El acto laico reunirá a 800 vasallos, y estará presidido por el rey, que tiene reservado un discurso en representación del reino. Entre los asistentes no estará Santiago Abascal, para no "blanquear" con su presencia al presidente del Gobierno. Una decisión que toman por "coherencia" con la hoja de ruta que ha seguido el partido en este tipo de eventos, y que consolida la distancia de la formación no sólo con Sánchez, sino también con la Casa Real. En los actos del 12 de octubre, Abascal tampoco estuvo en la tribuna ni acudió al besamanos.