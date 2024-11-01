Abascal, ante la protesta por el mitin en Cádiz: "No ha nacido español que nos intimide"

Y culpó "al mierda del presidente del Gobierno y la rata del ministro del Interior" de una situación que debería "llevar a la cárcel" a quienes protestan de ese modo y a los responsables políticos que los alientan. Pero advirtió: "Somos miles, valientes, no ha nacido español que nos intimide".
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Mira nomas como esa frase de "nos comen los chinos" se la traga enterita la derecha
Lo importante es que Abascal no tenga que trabajar para vivir como Dios.
Toda una declaración programática.