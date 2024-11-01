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Abascal, ante la protesta por el mitin en Cádiz: "No ha nacido español que nos intimide"

Abascal, ante la protesta por el mitin en Cádiz: "No ha nacido español que nos intimide"

Y culpó "al mierda del presidente del Gobierno y la rata del ministro del Interior" de una situación que debería "llevar a la cárcel" a quienes protestan de ese modo y a los responsables políticos que los alientan. Pero advirtió: "Somos miles, valientes, no ha nacido español que nos intimide".

| etiquetas: abascal , ultraderecha , mitin , andalucia
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
"Nos", dice arropado por gorilas y maderos.
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comunerodecastilla #2 comunerodecastilla
#1 Pregunta, pregúntale si le intimida si es euskaldún. :troll:
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rogerius #6 rogerius
#1 Usa el plural mayestático. Como los Borbones. Otro exagerado. :-D
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#10 fremen11
#1 Jo.....que han venido a insultarnos al mitín, no se vale.....
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TooBased #3 TooBased
¿Le intimidan los extranjeros entonces?
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azathothruna #5 azathothruna
#3 Obvio.
Mira nomas como esa frase de "nos comen los chinos" se la traga enterita la derecha
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Cehona #17 Cehona
Si la Policía Nacional nos deja llevar barras extensibles ilegales como a ellos, hablamos de tu a tu.
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rogerius #8 rogerius
Menuda estampa, la de la foto. Especímenes exquisitos.
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vicvic #16 vicvic
#8 ¿Te has fijado que la foto es de los que protestan contra VOX, verdad? :-D
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c0re #7 c0re
A estos solo les intimidan sionistas y trumpistas.
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ur_quan_master #14 ur_quan_master
Si hay que matar 26 millones de hijos de puta españoles se matan y ya.

Lo importante es que Abascal no tenga que trabajar para vivir como Dios.
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#9 atrompicones *
La foto de los manifestantes, se supone que son antifascistas. Aunque la primera fila parecen extras a propósito para la declaración.
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#12 atrompicones
"...una situación que debería "llevar a la cárcel" a quienes protestan de ese modo y a los responsables políticos que los alientan."

Toda una declaración programática.
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#13 atrompicones
¿Español de España?
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Andreham #4 Andreham
Pues bien que llora y manda gente al juzgado.
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oceanon3d #11 oceanon3d *
Y tanto ... menuda manda de matones lleva el tio.
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#15 Eukherio *
Ellos son más de cagarse con los extranjeros, las potencias extranjeras en particular, que cuando le escribieron en redes a Israel por lo de prohibir la misa en Jerusalén se notaba que iban cagaos, que nunca le vi un comunicado tan educado a un partido ultra.
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menéame