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Ábalos: "Los presos de mi módulo me piden que constituya un partido político"

El exministro dice sentir más solidaridad dentro que fuera de la cárcel y lamenta no poder ayudar a sus seres queridos por estar privado de libertad. "La libertad. O dicho de otro modo, tener restringida la libertad". Es lo que peor lleva el exministro de la prisión, en la que sin embargo asegura haber notado la empatía y la solidaridad de los reclusos de su módulo, que hasta le han animado a crear un nuevo partido político. La situación, dice, no deja de ser curiosa: ha recibido más muestras de cariño entre la población penitenciaria de Soto d

| etiquetas: ábalos , presos , partido político , nox
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Abalos debería juntarse con Errejón y crear "La Izquierda Canallita".
Y se llevarían a todos esos votos de "yo voté a Podemos pero ahora voto a VOX" :troll:
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#15 Celsar
#12 xD xD xD xD xD me parto! Eres enorme :hug: :hug:
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IkkiFenix #8 IkkiFenix
Curiosamente he recibido más cariño y empatía dentro de Soto del Real que en el el Congreso de los Diputados.

Es que en Soto del Real solo hay delincuentes. En el Congreso, además de delincuentes, hay hienas.
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themarquesito #10 themarquesito
El PPr, Partido Presidiario.
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#11 yukatan
#10 Al menos robaran bien xD
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salteado3 #4 salteado3 *
El PC, partido chorizo. Dirigentes con experiencia en el talego y en comisiones. Máxima transparencia: te vamos a robar sin careta.
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Rogue #3 Rogue
Con ellos?
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capitan__nemo #16 capitan__nemo
Un nuevo partido politico con el nombre NOX.
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#5 Dav3n
He tenido que comprobar la URL para confirmar que no era el mundo today :palm:
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Jaime131 #9 Jaime131
Claro que sí, se necesitan más partidos, muchos más.
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devilinside #6 devilinside
Un poco de descojone en el módulo
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#17 Almirantecaraculo
Ha pasado de leer el manual de resistencia a Torrente presidente.
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#14 gadish
Me alucina cómo la gente puede decir subnormalidades asi sin que le lloren los ojos de la vergüenza. Yo no sería capaz.
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#2 Barriales
Dale, y verás que hostia te metes.
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hazardum #13 hazardum
Su único pecado fue amar :troll:
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#7 Zerjillo
Un partido de delincuentes... Condenados.
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