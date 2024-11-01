Ábalos: "Los presos de mi módulo me piden que constituya un partido político"

El exministro dice sentir más solidaridad dentro que fuera de la cárcel y lamenta no poder ayudar a sus seres queridos por estar privado de libertad. "La libertad. O dicho de otro modo, tener restringida la libertad". Es lo que peor lleva el exministro de la prisión, en la que sin embargo asegura haber notado la empatía y la solidaridad de los reclusos de su módulo, que hasta le han animado a crear un nuevo partido político. La situación, dice, no deja de ser curiosa: ha recibido más muestras de cariño entre la población penitenciaria de Soto d