edición general
4 meneos
2 clics
Aagesen no ve ninguna señal de que se vuelva a repetir un apagón en España: "Hemos tomado muchísimas medidas"

Aagesen no ve ninguna señal de que se vuelva a repetir un apagón en España: "Hemos tomado muchísimas medidas"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha descartado cualquier señal que lleve a pensar en la posibilidad de un nuevo apagón en España como el que se vivió el pasado 28 de abril de 2025. "Yo lo que puedo decir es que nosotros no tenemos ninguna señal de que se vuelva a producir un apagón", ha afirmado la vicepresidenta durante su participación en un Desayuno Informativo de Europa Press celebrado este miércoles en Madrid. Además, la ministra ha defendido que el Ejecutivo ha...

| etiquetas: aagesen , apagón , señal , medidas
4 0 0 K 35 Energias
10 comentarios
4 0 0 K 35 Energias
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
id pillando velas
4 K 50
DORO.C #2 DORO.C
#1 Y efectivo.
4 K 53
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Aún recuerdo el vídeo de Javier Ruiz diciendo que es imposible que ocurra un gran apagón en España. xD

El video está dentro de la noticia
www.huffingtonpost.es/entry/javier-ruiz-desmonta-a-aquellos-que-hablan
1 K 22
plutanasio #5 plutanasio
Habrá uno o dos contagios como mucho xD xD xD
3 K 43
FunFrock #3 FunFrock
¿Antes del apagón se enviaron señales? ¿los apagones suelen enviarte un mensaje al wasap o como va esto?

Hemos tomado muchisimas medidas ¿entonces antes no las tomaron? ¿para que les pagamos entonces?

Id comprando comida, bombonas de butano y un hornillo.
2 K 31
DORO.C #8 DORO.C
#3 Enviaron una paloma mensajera, pero algún facha le pegó un tiro xD
0 K 11
FunFrock #9 FunFrock
#8 putos faxas, que quieren joder todo
0 K 9
sleep_timer #10 sleep_timer
#0 Id comprando generadores.
0 K 12
#6 NeuronaSur
Miedo me da.
0 K 9
#4 mstk
Hasta que los provocadores del apagon decidan que el chantaje actual es insuficiente y pidan mas.
1 K -3

menéame