49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

Tenerife vivió una de las peores tragedias de la historia reciente de España el 27 de marzo de 1977. La de mayor número de víctimas: 583 muertos en total. El choque de dos aviones Boeing en el aeropuerto de Los Rodeos pasó a la historia como el mayor accidente aéreo del que hoy se cumplen 49 años.Aquel día, el primer desastre se dio lejos de ahí, en la terminal del Aeropuerto de Las Palmas, en las Islas Canarias. Una bomba que puso MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario) obligó a evacuar el edificio
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Entiendo que estás a favor de que un pueblo esté absorbido por otro de forma forzada en vez de por voluntad propia, lo que se llama libre asociación.
Según tú, aquí estaríamos obligados a cantar la marsellesa...
No como el sometimiento por la vía de la fuerza y la negación de la voluntad popular. Eso es de puta madre.
Si es que sois la monda.
youtu.be/V63pTlwa3lE
Las bendisiones del amigo americano.
Decir que es duplicada es quedarse corto. Aquí unos ejemplos, pero hay muchos más.
www.meneame.net/story/hoy-cumplen-47-anos-27-marzo-1977-dos-jumbos-col
www.meneame.net/story/we-gaan-cumplen-40-anos-peor-accidente-historia-
www.meneame.net/story/accidente-avion-conmociono-tenerife-aun-sigue-si
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La realidad documentadísima y establecida por todos los investigadores internacionales es que todo fue culpa del comandante del avión holandés que se pasó por el forro de los cojones todas las indicaciones de la torre de control española. Los controladores tenían mucho trabajo, pero estaba todo bien organizado y de "descontrol" nada de nada. Si ese mamarracho hubiera… » ver todo el comentario