49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

Tenerife vivió una de las peores tragedias de la historia reciente de España el 27 de marzo de 1977. La de mayor número de víctimas: 583 muertos en total. El choque de dos aviones Boeing en el aeropuerto de Los Rodeos pasó a la historia como el mayor accidente aéreo del que hoy se cumplen 49 años.Aquel día, el primer desastre se dio lejos de ahí, en la terminal del Aeropuerto de Las Palmas, en las Islas Canarias. Una bomba que puso MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario) obligó a evacuar el edificio