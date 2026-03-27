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49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

Tenerife vivió una de las peores tragedias de la historia reciente de España el 27 de marzo de 1977. La de mayor número de víctimas: 583 muertos en total. El choque de dos aviones Boeing en el aeropuerto de Los Rodeos pasó a la historia como el mayor accidente aéreo del que hoy se cumplen 49 años.Aquel día, el primer desastre se dio lejos de ahí, en la terminal del Aeropuerto de Las Palmas, en las Islas Canarias. Una bomba que puso MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario) obligó a evacuar el edificio

| etiquetas: suceso , 49 años , accidente , aéreo , 583muertos , tenerife
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
SubeElPan #2 SubeElPan
Independentismo, uno de los mayores cáncer de esta sociedad.
8 K 74
#7 pirat *
#2 Después del unionismo y la religión...
Entiendo que estás a favor de que un pueblo esté absorbido por otro de forma forzada en vez de por voluntad propia, lo que se llama libre asociación.
Según tú, aquí estaríamos obligados a cantar la marsellesa...
4 K 50
Huaso #9 Huaso
#2 claro que si. La opción política de negociar el estatus soberano a voluntad del pueblo. Eso es un cáncer.

No como el sometimiento por la vía de la fuerza y la negación de la voluntad popular. Eso es de puta madre.

Si es que sois la monda.
2 K 34
#12 cocococo
#2 Opino que un cáncer en esta sociedad es que te impongan un rey sin un referéndum previo ni nada para que el pueblo decida si quiere una república o una monarquía, o sea, reinado sí y sí por obra y gracia de Franco.

youtu.be/V63pTlwa3lE
1 K 18
LaResistance #14 LaResistance
#2 Si, si en la guerra de secesión no estuvieran los independentistas dando porculo igual tendríamos mejores salarios y mejor pension.
0 K 9
pitercio #1 pitercio
MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario).
Las bendisiones del amigo americano.
6 K 50
Urasandi #16 Urasandi
#1 Como parte de la presión sobre el proyecto Islero.
1 K 29
josde #10 josde
#4 Noticias de hace años y sin explicar por que fue el accidente.
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dunachio #11 dunachio
#10 www.meneame.net/story/accidente-avion-conmociono-tenerife-aun-sigue-si Toma, una mejor que la tuya. Y hay más, muchas más.
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josde #15 josde *
#11 No es verdad, y para votar negativos sin consensuar si es mas actualizada.
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josde #17 josde
#11 Si sobre todo por quien fue el culpable, dime donde esta eso.
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Rogue #5 Rogue
Llevan toda la vida los putos americanos intentando cambiar el curso de la historia a su antojo
1 K 32
inventandonos #3 inventandonos
No tenía ni idea de que el mayor accidente aereo de la historia fue en España, muy interesante.
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Supercinexin #8 Supercinexin
#3 Yo de lo que no tenía ni idea es de que fue "por culpa de unos separatistas". Ni sabía lo del atentado.

La realidad documentadísima y establecida por todos los investigadores internacionales es que todo fue culpa del comandante del avión holandés que se pasó por el forro de los cojones todas las indicaciones de la torre de control española. Los controladores tenían mucho trabajo, pero estaba todo bien organizado y de "descontrol" nada de nada. Si ese mamarracho hubiera…   » ver todo el comentario
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#13 cocococo
#3 En España no, en África, Canarias.
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
a mi tampoco me gustan los americanos, es mas, soy de los pro boicto a la cultura anglosajona, pero coño que todo lo malo es por culpa de los americanos...que ya no tenemos suficiente con alguno psicoticos aqui...que vamos acabar todos con una crisis histerica compartida psicotica.
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menéame