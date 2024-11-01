edición general
El 43% de las noticias que recoge el Observatorio de Periodismo Machista romantiza o minimiza la violencia de género

El 43% de las noticias que recoge el Observatorio de Periodismo Machista romantiza o minimiza la violencia de género

De las 9 categorías, la más recurrente es la que romantiza o minimiza la violencia machista, que se da en el 43% de los casos detectados. Son titulares como “Dos años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una niña de doce años” o “Un joven tiene sexo consentido con una chica en Sigüeiro pero acaba condenado porque intentó una práctica que ella le advirtió que no haría”.Le siguen con un 16% los que cosifican a las mujeres y se centran en lo superficial, como “El espejo del alma: Paloma Lago: Tipazo y cara pepona por los rellenos”

pedrario #4 pedrario
Veamos ejemplos de machismo, según la web esta:

>periodismomachista.com/gervasio-deferr-rompe-su-silencio-siete-meses-d
> Por qué es machista: Testimonios por parte de agresores y personas relativas a estos no deberían tener cabida en los medios, pues pueden romantizar, justificar o trivializar la violencia machista.

Es decir, el 'observatorio' asume la culpabilidad de alguien sin juicio…   » ver todo el comentario
dudo #12 dudo
#4 básicamente hay 3 opciones:

- contar puramente lo que pasa (alguien acusa a alguien de algo) (buen periodismo)

- poner el medio al servicio de las víctimas (podría servir para tomar conciencia general del problema o manipular reforzando la acusación e ignorando la posibilidad de inocencia) (puede ser buen o mal periodismo)

- poner el medio al servicio del delincuente ( que va a contar su versión, negará el delito, no se contrasta con la otra versión) (mal periodismo)
#17 DenisseJoel
#12 Exacto. Por ejemplo dar el punto de vista de Julian Assange sería mal periodismo, porque se le estaría dando voz al delincuente. Al menos según el punto de vista de estas personas y quienes les pagan.
#7 gorgos
Los observatorios son los nuevos nidos de enchufados?
DarthAcan #8 DarthAcan
#7 siempre lo han sido
tdgwho #3 tdgwho
Un joven tiene sexo consentido con una chica en Sigüeiro pero acaba condenado porque intentó una práctica que ella le advirtió que no haría”

Por coger una.

Exactamente como habría que redactarlo? Porque el titular describe fielmente lo que sucedió.
#15 audrey2012
#3 Pues que si ella le advierte que no quiere hacer algo y él lo intenta se está pasando su consentimiento por las gónadas. No es difícil de entender: si te marcan unos límites y no los respetas es una agresión sexual.
tdgwho #16 tdgwho
#15 Y el titular no dice exactamente eso?
Ysinembargosemueve #10 Ysinembargosemueve
Parece que por aquí hay muchos que con sus comentarios no saben que son machistas, que se lo miren.
2 K 36
Ysinembargosemueve #9 Ysinembargosemueve
Efectivamente, NO consintió ese tipo de sexo, si el tipo la forzó a hacerlo es violacion, a ver si a algunos les entra en la cabeza.
2 K 36
#2 DenisseJoel
> Un periodismo sexista es un mal periodismo.

Y lo dicen quienes reducen sistemáticamente el sexismo al machismo, contribuyendo a mantener prejuicios sexistas en nuestra sociedad.

Para analizar el sexismo hace falta hacerlo sin prejuicios, porque justamente de lo que se trata es de descubrir e identificar qué prejuicios se asocian a hombres y mujeres.
#6 gorgos
Los canales de TV, sólo para hombres, deberían ilegalizarse por machistas
dudo #11 dudo
no es sexo consentido si no das tu consentimiento por tanto es violación.
No es “un joven que tiene sexo” es una chica violada.
Uda #5 Uda
Me gustaria que, junto al titular " supuestamente" machista añadieran un texto de cómo debería d redactarse " correctamente".
En fin.
#14 Katos
pues lo mismo que hacen ellos con el 100% de esas denuncias falsas que luego nunca se persiguen pese a destrozar la vida a los hombres denunciados
#13 dclunedo
¿Si los recode el "Observatorio de Periodismo Machista" no debería ser el 100%?... solo recogen lo machista..... relato perfecto...:troll:
