Un 40% de profesores de ESO no se ven preparados para atender a alumnos con necesidades especiales

El 57% de docentes de secundaria en España creen adecuada su formación inicial, 20 puntos por debajo de la media de la OCDE. Un 29% manifiesta trabajar en aulas con un entorno disruptivo, por encima del 21% de la media internacional. Este martes se han hecho públicos los resultados del informe español del Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje TALIS 2024. Un informe realizado por la OCDE en el que participan 55 países y que, para variar, pone sobre la mesa algunos datos que invitan al optimismo.

informe talis , alumnos con necesidades especiales , profesores de eso
cultura
11 comentarios
cultura
Comentarios destacados:    
Chinchorro #1 Chinchorro
Porque no lo están. Pero para eso hay profesionales de la educación especial, para que se les contrate y hagan su trabajo.
5 K 62
Garbns #5 Garbns
#1 ¿te acuerdas de la movida que hubo hace unos años diciendo que no eran necesarios y que en pos de la integración había que meter a todos los niños en la misma aula sin importar las necesidades de cada uno?

haciendotepreguntas.abc.es/la-integracion-real-es-darle-a-cada-nino-la

La disposición adicional cuarta de la LOMLOE o ‘Ley Celaá’ prevé un trasvase del alumnado de educación especial al sistema ordinario en un plazo de 10 años.
0 K 10
Cyllanita #7 Cyllanita
#5 se puede y debe hacer integración con apoyo de estos profesionales una cosa no es incompatible con la otra.
1 K 19
#6 alamajar
#1 bravo!
0 K 10
#3 encurtido
La formación que tiene un profesor de secundaria para la docencia es ninguna y para el alumnado nee menos todavía. Lo que se pide para entrar es sobre todo controlar del contenido técnico de su materia y muy levemente didáctica. Después tampoco se forma en condiciones.

No es como en primaria que en la carrera se estudia cómo enseñar y a diferente alumnado. Aunque magisterio tampoco es buen ejemplo...
1 K 23
crackity_jones #10 crackity_jones *
#3 Hombre tampoco es eso. Una cosa es que no tenga formación suficiente en determinados aspectos y otra cosa es que no tenga ninguna formación para la docencia. Para ser profesor de secundaria es requisito el máster de profesor en el que se supone que algo de formación pedagógica se da. Yo diría que tampoco mucha menos que en magisterio.
0 K 6
#2 ombresaco
de los cuales algunos tendrán razón y otros no.

Y de los que se sienten preparados, también seguro que alguno se ha venido arriba
1 K 18
#4 NO86
#2 "Y de los que se sienten preparados, también seguro que alguno se ha venido arriba": apuesto que la mayoría.

Yo tuve un alumno con necesidades especiales (en una clase universitaria) y era una odisea. Mucho trabajo mental para tratarlo como hay que tratarlo (porque tenía unas formas muy molestas, la verdad, pero es que el chaval no daba para más) y mucho estrés para mantener el nivel en clase a pesar de la cantidad de tiempo que requería el estudiante. En otros grupos sin alumnos…   » ver todo el comentario
1 K 18
crackity_jones #11 crackity_jones
#4 Teniendo en cuenta el efecto Dunning-Kruger probablemente el 60% que se sienten preparados son los que menos lo están. xD
0 K 6
#9 Toponotomalasuerte
Bueno, yo no los veo preparados para formar a nadie. Ni especiales ni "normales".
No se forma adecuadamente a los profesores de eso, se coge a ingenieros frustrados, psicólogos y filologos que no ven otra salida y no a gente formada específicamente para enseñar.
0 K 10
#8 TitereConCabeza
Y muchas veces ni para los que no tienen necesidades especiales , no todo el mundo vale para la docencia aunque tenga un papel que siga que si.
0 K 9

