Un 40% de profesores de ESO no se ven preparados para atender a alumnos con necesidades especiales

El 57% de docentes de secundaria en España creen adecuada su formación inicial, 20 puntos por debajo de la media de la OCDE. Un 29% manifiesta trabajar en aulas con un entorno disruptivo, por encima del 21% de la media internacional. Este martes se han hecho públicos los resultados del informe español del Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje TALIS 2024. Un informe realizado por la OCDE en el que participan 55 países y que, para variar, pone sobre la mesa algunos datos que invitan al optimismo.