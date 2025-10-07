Un 40% de profesores de ESO no se ven preparados para atender a alumnos con necesidades especiales

El 57% de docentes de secundaria en España creen adecuada su formación inicial, 20 puntos por debajo de la media de la OCDE. Un 29% manifiesta trabajar en aulas con un entorno disruptivo, por encima del 21% de la media internacional. Este martes se han hecho públicos los resultados del informe español del Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje TALIS 2024. Un informe realizado por la OCDE en el que participan 55 países y que, para variar, pone sobre la mesa algunos datos que invitan al optimismo.
La disposición adicional cuarta de la LOMLOE o ‘Ley Celaá’ prevé un trasvase del alumnado de educación especial al sistema ordinario en un plazo de 10 años.
No es como en primaria que en la carrera se estudia cómo enseñar y a diferente alumnado. Aunque magisterio tampoco es buen ejemplo...
Y de los que se sienten preparados, también seguro que alguno se ha venido arriba
Yo tuve un alumno con necesidades especiales (en una clase universitaria) y era una odisea. Mucho trabajo mental para tratarlo como hay que tratarlo (porque tenía unas formas muy molestas, la verdad, pero es que el chaval no daba para más) y mucho estrés para mantener el nivel en clase a pesar de la cantidad de tiempo que requería el estudiante. En otros grupos sin alumnos… » ver todo el comentario
No se forma adecuadamente a los profesores de eso, se coge a ingenieros frustrados, psicólogos y filologos que no ven otra salida y no a gente formada específicamente para enseñar.