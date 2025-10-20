Un 36% de deportistas españoles reconoce haberse dopado en los campeonatos de España de atletismo

¿El paraíso del dopado? En 36% de los atletas que compitieron en los Campeonatos de España de Atletismo de 2022 admite haber recurrido a sustancias o métodos prohibidos, según una investigación difundida por The Telegraph y el periodista Edmund Willison —autor de la newsletter Honest Sport. La cifra, muy superior a la de otros grandes eventos, vuelve a cuestionar la eficacia del sistema antidopaje y sitúa a España en el centro deln debate. Hace un año, la CELAD perdió el certificado ISO 9001, sobre calidad y transparencia.