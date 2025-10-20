edición general
Un 36% de deportistas españoles reconoce haberse dopado en los campeonatos de España de atletismo

¿El paraíso del dopado? En 36% de los atletas que compitieron en los Campeonatos de España de Atletismo de 2022 admite haber recurrido a sustancias o métodos prohibidos, según una investigación difundida por The Telegraph y el periodista Edmund Willison —autor de la newsletter Honest Sport. La cifra, muy superior a la de otros grandes eventos, vuelve a cuestionar la eficacia del sistema antidopaje y sitúa a España en el centro deln debate. Hace un año, la CELAD perdió el certificado ISO 9001, sobre calidad y transparencia.

7 comentarios
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
y estos son los que lo reconocen
#4 pirat
El mundo del "deporte" es bastante chungo.
Robus #2 Robus
¿y lo sano que es el deporte? ¿eh? ¿eh?... :roll:
mecha #5 mecha
#2 hacer ejercicio es sano. La máxima competición no.
tul #6 tul
#2 eso no es deporte, es espectaculo
#3 Borgiano
¿Ha vuelto Eufemiano?
Andreham #7 Andreham
Si estos que lo admiten tienen premios, que se los quiten.

Si no los tienen, que investiguen a los que ganaron, porque ya es raro que alguien dopado no te gane si tú vas limpio; a menos que sea un penco y vuestra diferencia de skill sea superior a la que se consigue con drogas de rendimiento.
