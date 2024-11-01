320 € de multa y adiós al carnet: La ley alemana que salva vidas mientras nosotros cerramos los huecos para que nadie se cuele...  

En Alemania, el tráfico no se detiene, se aparta. La Rettungsgasse no es solo una ley de 320 € de multa; es una cultura que entiende que el centro de la carretera le pertenece a quien está luchando por su vida, aumentando la supervivencia en un 40%.
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Vivo en una ciudad con mil rotondas y cerca de uno de los principales hospitales (y sus avenidas), y por desgracia suelo escuchar bastantes ambulancias. Pues no he visto veces de gente que dice "ah, yo voy bien" y se mete en la rotonda o no deja pasar a coches parándose en medio de la rotonda y… » ver todo el comentario