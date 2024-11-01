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320 € de multa y adiós al carnet: La ley alemana que salva vidas mientras nosotros cerramos los huecos para que nadie se cuele...  

En Alemania, el tráfico no se detiene, se aparta. La Rettungsgasse no es solo una ley de 320 € de multa; es una cultura que entiende que el centro de la carretera le pertenece a quien está luchando por su vida, aumentando la supervivencia en un 40%.

| etiquetas: 320€ , multa , adiós , carnet , alemania
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5 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
Andreham #4 Andreham
Hay que ser un pedazo de mierda bien bien gordo para escuchar una sirena, aunque sea BASTANTE a lo lejos, y no disminuir la velocidad y tener mil ojos para ver si te tienes que apartar.

Vivo en una ciudad con mil rotondas y cerca de uno de los principales hospitales (y sus avenidas), y por desgracia suelo escuchar bastantes ambulancias. Pues no he visto veces de gente que dice "ah, yo voy bien" y se mete en la rotonda o no deja pasar a coches parándose en medio de la rotonda y…   » ver todo el comentario
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Poco me parece. No habré visto a pocos subnormales impedir el paso de la ambulancia.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Esto pasa en Bizkaia todos los días. La gente reduce y se aparta ante el paso de una ambulancia. Y no hacemhacen falta multas.
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ombresaco #1 ombresaco
Para que eso funcione debe estar acompañado de una multa interesante pir abuso de ese espacio libre.
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Los arcenes no están para eso a parte de para parar en caso de avería?
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menéame