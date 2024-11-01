edición general
El 31 de octubre de 2000 fue un día especial: la última vez que todos los humanos estuvieron en la Tierra

Suena como el inicio de una obra de ciencia ficción, pero es un hito silencioso en la historia de nuestra especie. El martes 31 de octubre de 2000 marcó el último día en que cada ser humano del planeta se encontraba a este lado de la atmósfera. Desde entonces, no ha habido un solo instante en el que la humanidad al completo haya estado confinada a nuestro planeta natal.

Barney_77 #1 Barney_77
Se van a cumplir 25 años de presencia permanente en el espacio. Me parece una fecha importante para recordar lo que se puede hacer con cooperacion internacional y trabajo conjunto. Si no se hubiera excluido a China de todo este tinglado, quien sabe donde o de que manera podriamos estar... En fin, espero que los proximos 25 años mejoremos y no alejemos de la orbita baja terrestre.
#2 Cuchifrito
Tampoco diría que por orbitar a 400km esten fuera de la tierra.
Por tener un dato ahí la gravedad solo es un 10% menor que en la superficie
Barney_77 #3 Barney_77
#2 Estar fuera de la tierra no viene definido por la influencia de la gravedad. La gravedad no desaparece por muy lejos que estes.
#4 Cuchifrito *
#3 La gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia, tener una gravedad tan fuerte da una idea de lo cerca que está la iss en términos planetarios. O simplemente se puede poner en perspectiva esos 400 km con los 12700 km de diámetro de la tierra. Y aunque lo quieras poner en términos de atmósfera, sigue estando dentro de la atmósfera por mucho que a esa altura sea muy tenue.
#5 ombresaco
#2 Yo iba a decir lo mismo, Madrid y Barcelona están an 500Km de destancia en linea recta. Si coges una bola del mundo y te imaginas que la EEI está a menos de esa altura, es muy difícil considerar que eso es "fuera de la Tierra". En cualquier caso, un hito interesante.

Por comparar, los satélites de GPS están a unos 20000 km, y los geostacionarios están a 36000Km
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs *
El último día que estuvimos todos en la Tierra fue el 19 de diciembre de 1973
Chordy #7 Chordy
#6 :-D
