Las 3 brechas con Marruecos que son preocupantes para España (Cosas Militares de Yago Rodríguez)

¿Ha perdido España su superioridad militar frente a Marruecos? Durante décadas, la estabilidad en el Estrecho dependía de una métrica incuestionable: la hegemonía militar española. Hoy, los datos indican que ese equilibrio se ha roto. En este análisis geopolítico, aplicamos la Teoría de la Transición de Poder de Organski para entender por qué Rabat se atreve a desafiar el status quo. Desglosamos las tres brechas que amenazan la posición estratégica de España en el Magreb y qué está pasando realmente con Canarias, Ceuta y Melilla más allá de la

#4 luckyy
Este Yago es el mismo que no dio ni una en sus prediciones de la guerra de Ucrania en el programa del "voy con ello" y que se hacia eco de los chips de lavadora
#5 Aguarrás
#4 Habla mucho y algo me dice, que no siempre con buen conocimiento (no soy experto en el tema) pero que España y Marruecos tienen sus diferencias es innegable.
Y dependiendo del contexto internacional la cosa se puede ir de madre.
Son la putita de EEUU. Una de ellas, al menos.
#1 me_joneo_pensando_en_ti
¿Ha perdido España su superioridad militar frente a Marruecos? Durante décadas, la estabilidad en el Estrecho dependía de una métrica incuestionable: la hegemonía militar española. Hoy, los datos indican que ese equilibrio se ha roto.

En este análisis geopolítico, aplicamos la Teoría de la Transición de Poder de Organski para entender por qué Rabat se atreve a desafiar el status quo. Desglosamos las tres brechas que amenazan la posición estratégica de España en el Magreb:

-La Brecha Militar:…   » ver todo el comentario
#3 cenutrios_unidos
#1 Pero si les dejamos pasar libremente y nos encargamos de sus hijos. No hace falta gastarse la pasta en armamento ¿Para qué?
#6 Perrota
#3 Y compramos sus drogas, sus frutas y verduras contaminadas. Sería morder la mano que te da de comer. Y arriesgarte a perder grandes partes de su territorio, empezando por el Sahara.
#8 Projectsombra
#1 Lo peor, no es que la brecha se este reduciendo, lo peor es que al verse envalentonados ,están dejando de reconocer territorios que antes si reconocían como españoles como las canarias y cuanto mas fuertes se ven, mas tentados a reclaman mas. La única esperanza y por la que creo que aun tenemos margen es que comprar es una cosa y mantener es otra muy diferente, mantener todo lo que están comprando es muy caro y su economía no puede sostenerlo todo sin sufrir. También esta que el rey no se fía del ejercito y este esta configurado de una forma muy poco eficiente.
#9 ElenaCoures1
#1 Se está suponiendo que Marruecos iniciaría una guerra con España por algo importante
Pero no lo haría por 2 ciudades sin valor

Yo creo que se por qué lo dice; porque esto es una desesperada justificación de "Eh, gastemos más en defensa que nos alcanzan"
Eso es lo que hay en el fondo de este tipo de noticias
#10 LaInsistencia
#9 Y por un archipielago con petroleo en su area de influencia?
#12 ElenaCoures1
#10 ¿Dices que se lo va a intentar robar a uno de los vecinos que más invierte en su país?
¿Cómo lo explotaría? ¿Cómo se llevaría el petróleo?
¿Los canarios han expresado alguna vez su deseo de ser marroquíes?
Llevamos décadas con la cantinela y lo más que pasó fue que ocuparon un islote de mierda que ni estaba protegido
Seriedad, por favor.
Esto de "Marruecos es poderoso" es el argumento de algunos fachas para que se invierta mucho más aun en defensa
Y los enemigos reales de Marruecos están dentro y al lado, no lo olvides: El frente Polisario, Argelia y los rifeños
#16 placeres
#9 ¿Sin valor? Son dos enclaves extranjeros en su tierra dada por dios ¿Necesitas un mejor chivo expiatorio para unificar a tu pueblo en una crisis galopante?, no necesita guerra total solo necesita presión social y militar.

El mantra "gastemos más dinero que nos alcancen" .. efectivamente es algo que funciona en la vida real y la historia lo confirma tozudamente. Un economía poderosa que es capaz de mantener un ejercito aceptable, facilitar mucho las negociaciones y alivia…   » ver todo el comentario
#14 Projectsombra
#9 "Sin Valor" dices, lo mismo se podría decir de gibraltar , aunque , a diferencia de España con Ceuta y Melilla, tiene obligación de hacerlo pues una colonia, pero no la suelta ni con agua caliente, por que , al igual que España la usa para controlar el estrecho, su valor estratégico y económico es brutal. Otra cosa es que España quiera o sepa aprovecharlas. En cuanto a gasto en defensa, llevamos desde los 2000 con un gasto muy bajo en torno al 1% y entorno al 0'5% de gasto real en…   » ver todo el comentario
#15 ElenaCoures1
#14 ¿Me vas a comparar Gibraltar con Ceuta?
Valor real de Ceuta y Melilla = 0
Europa no ha necesitado ejércitos fuertes porque no ha estado en guerra abierta ni ha tenido amenazas como ahora y contábamos con el paraguas USA que nos ha venido muy bien durante muchos años

Pero es cierto que hay que gastar en defensa y si es en defensa común, mejor que mejor
Y si Trump no estuviera, que es el matón, tampoco sería una mala idea compensar la aportación para potenciar nuestra industria como un extra
No se a quién has visto tú llorando porque nos avasallan. Solamente piensa en que los supuestos "llorones" piden más para su departamento como cualquier jefe de área hace en cualquier empresa o estamento público
#11 LaInsistencia
#1 Le he preguntado a mi botijo, y está más o menos de acuerdo con el tuyo...

- - - 8<- - - -

## {0x1f4cc} Resumen del vídeo
*Título:* *“????️Las 3 brechas CON MARRUECOS que son preocupantes para España”* – YouTube, 4 marzo 2024
*Duración:* ~20 min (≈1200 s)
*URL:* www.youtube.com/watch?v=SDsy5EOzVnc

El presentador *Rodríguez* explora la evolución de las relaciones entre España y Marruecos, destacando…   » ver todo el comentario
#2 chupacabres
Que soy amego coño!!
#7 silvano.jorge
A nada que mires un poco los arsenales de ambos países te das cuenta que España tiene muchos más efectivos en el mar y el aire y Marruecos tiene muchos más en tierra.
#13 LaInsistencia
#7 Vamos, que si se ponen tontos, esos harpoon y patriot les hacen falta como el comer (porque el sartenazo se le vamos a dar por mar y aire). Ya sabemos cuales son los blancos prioritarios.
