Las 3 brechas con Marruecos que son preocupantes para España (Cosas Militares de Yago Rodríguez)  

¿Ha perdido España su superioridad militar frente a Marruecos? Durante décadas, la estabilidad en el Estrecho dependía de una métrica incuestionable: la hegemonía militar española. Hoy, los datos indican que ese equilibrio se ha roto. En este análisis geopolítico, aplicamos la Teoría de la Transición de Poder de Organski para entender por qué Rabat se atreve a desafiar el status quo. Desglosamos las tres brechas que amenazan la posición estratégica de España en el Magreb y qué está pasando realmente con Canarias, Ceuta y Melilla más allá de la
Y dependiendo del contexto internacional la cosa se puede ir de madre.
Son la putita de EEUU. Una de ellas, al menos.
En este análisis geopolítico, aplicamos la Teoría de la Transición de Poder de Organski para entender por qué Rabat se atreve a desafiar el status quo. Desglosamos las tres brechas que amenazan la posición estratégica de España en el Magreb:
La Brecha Militar:
Pero no lo haría por 2 ciudades sin valor
Yo creo que se por qué lo dice; porque esto es una desesperada justificación de "Eh, gastemos más en defensa que nos alcanzan"
Eso es lo que hay en el fondo de este tipo de noticias
¿Cómo lo explotaría? ¿Cómo se llevaría el petróleo?
¿Los canarios han expresado alguna vez su deseo de ser marroquíes?
Llevamos décadas con la cantinela y lo más que pasó fue que ocuparon un islote de mierda que ni estaba protegido
Seriedad, por favor.
Esto de "Marruecos es poderoso" es el argumento de algunos fachas para que se invierta mucho más aun en defensa
Y los enemigos reales de Marruecos están dentro y al lado, no lo olvides: El frente Polisario, Argelia y los rifeños
El mantra "gastemos más dinero que nos alcancen" .. efectivamente es algo que funciona en la vida real y la historia lo confirma tozudamente. Un economía poderosa que es capaz de mantener un ejercito aceptable, facilitar mucho las negociaciones y alivia
Valor real de Ceuta y Melilla = 0
Europa no ha necesitado ejércitos fuertes porque no ha estado en guerra abierta ni ha tenido amenazas como ahora y contábamos con el paraguas USA que nos ha venido muy bien durante muchos años
Pero es cierto que hay que gastar en defensa y si es en defensa común, mejor que mejor
Y si Trump no estuviera, que es el matón, tampoco sería una mala idea compensar la aportación para potenciar nuestra industria como un extra
No se a quién has visto tú llorando porque nos avasallan. Solamente piensa en que los supuestos "llorones" piden más para su departamento como cualquier jefe de área hace en cualquier empresa o estamento público
## Resumen del vídeo
*Título:* *“????️Las 3 brechas CON MARRUECOS que son preocupantes para España”* – YouTube, 4 marzo 2024
*Duración:* ~20 min (≈1200 s)
*URL:* www.youtube.com/watch?v=SDsy5EOzVnc
El presentador *Rodríguez* explora la evolución de las relaciones entre España y Marruecos, destacando