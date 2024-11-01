Las 3 brechas con Marruecos que son preocupantes para España (Cosas Militares de Yago Rodríguez)  

¿Ha perdido España su superioridad militar frente a Marruecos? Durante décadas, la estabilidad en el Estrecho dependía de una métrica incuestionable: la hegemonía militar española. Hoy, los datos indican que ese equilibrio se ha roto. En este análisis geopolítico, aplicamos la Teoría de la Transición de Poder de Organski para entender por qué Rabat se atreve a desafiar el status quo. Desglosamos las tres brechas que amenazan la posición estratégica de España en el Magreb y qué está pasando realmente con Canarias, Ceuta y Melilla más allá de la