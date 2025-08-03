edición general
3.000 euros de sanción de un detective que fotografió a una trabajadora de baja médica en su balcón

El control de la incapacidad laboral no puede traspasar los límites de la legalidad. Así lo ha dictado la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, quien ha declarado que fotografiar a una trabajadora de baja médica en el balcón y en el interior de su vivienda constituye una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y a la propia imagen. El balcón es considerado un elemento de la vivienda, por lo que queda amparado por el artículo 18 de la Constitución Española.

sat #1 sat
Hay que ser retrasado para ser detective y hacer esa gilipollez.
Edheo #12 Edheo
#10 No, es por eso, que no pueden publicar tus fotos, sin tu autorización... "estando en tu propiedad".
Otra cosa es, que estés dando según que espectáculos... y pretendas que no te "salpique".
Una cosa es tu imagen, y otra cosa, las normas municipales.
Por ejemplo, tú no puedes llamar hijo de puta al rey... pero la presidenta de una autonomía, si puede decírselo al presidente del gobierno.
Como ves... siempre hay clases, diferencias.. etc...
#7 EISev *
pues depende.

Si es para proteger tu imagen al estar en tu propiedad no tienen derecho a grabarte ni mucho menos a difundir tu imagen.

Pero si estás en pelotas delante de menores provocando, aunque estés en tu propiedad no te da derecho a exhibirte aunque no estés en la vía publica. Ahí alguien podría grabarte para aportar pruebas para una denuncia a la policía, lo que no podría hacer con esas imágenes es publicarlas o exhibirlas.
#8 EISev *
#7 esto iba para #_2 que me tiene en ignore
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#7 Pues en este caso no se trataba tampoco de publicar las imágenes o exhibirlas, sino de conseguir pruebas de que podía realizar actividades compatibles con su trabajo de carnicera para el que le declararon incapacidad permanente total. El límite, dice la sentencia, está en el caso de un delito flagrante.
#11 EISev *
#9 si, por eso pongo el ejemplo de exhibirse ante menores, o si sacase fotos de la señora asesinando a alguien en el balcón, también las podría tomar y aportar en un juicio
obmultimedia #6 obmultimedia
sI fuese ingles y saltase, si. :troll: :troll: :troll:
strike5000 #2 strike5000
En el interior de la vivienda lo entiendo, mira lo que pasó con Carla Galeote, ¿pero si te asomas al balcón no se considera que estás "en la vía pública", al menos en cuanto a imagen? Obviamente no se considera como tal en cuanto a que tú no puedes acceder a ese balcón, pero la otra persona se está mostrando públicamente, igual que si fuese por la calle.
Edheo #3 Edheo
#2 Estás en tu propiedad... igual que cuando querían hacerle fotos a la panto en su jardín o patio, no recuerdo. Si estás en "tu propiedad" tu imagen, te pertenece.
#10 Seat127
#3 y es por eso que puedes estar perfectamente en pelotas en tu balcón y nadie decir ni mu{roll}
strike5000 #13 strike5000
#3 #4 No parece tan obvio. Seguramente esté muy claro que no se puede grabar o fotografiar y publicar las imágenes, peo ese no es el caso que nos ocupa. Y recalco que hablamos del balcón, no del interior de la vivienda. Aún siendo todo propiedad privada no es lo mismo el balcón que el salón desde el que se accede al mismo.

"Por último, si tu jardín privado es visible desde la calle, un detective privado podría tomar fotografías o vídeos del exterior sin vulnerar el derecho a la intimidad. Sin embargo, no podría grabar el interior de la vivienda ni utilizar medios ocultos."

www.eldebate.com/sociedad/20250803/legal-te-graben-propio-jardin-esto-
Edheo #14 Edheo
#13 Como prueba en un juicio... es inválida, pues la adquisición de la imagen... es "ilegal".
Puede hacerte fotos si, pero sólo para hacerse pajas en su casa, y sin publicarlas, ni menos aún usarlas de prueba en un juicio.
Forni #15 Forni *
#13 Yo no he dicho que sea obvio, yo señalo que la Audiencia Provincial es la que se pronuncia respecto al caso. Si el criterio judicial no responde a tu pregunta, no se yo qué lo va a hacer.
Forni #4 Forni
#2 ¿pero si te asomas al balcón no se considera que estás "en la vía pública", al menos en cuanto a imagen?

¿Qué acabas de ver, Lisa?
#5 astur365_628eed2f50e0f
Ahora a este detective se le retirará su licencia, no ?
