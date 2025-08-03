3.000 euros de sanción de un detective que fotografió a una trabajadora de baja médica en su balcón

El control de la incapacidad laboral no puede traspasar los límites de la legalidad. Así lo ha dictado la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, quien ha declarado que fotografiar a una trabajadora de baja médica en el balcón y en el interior de su vivienda constituye una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y a la propia imagen. El balcón es considerado un elemento de la vivienda, por lo que queda amparado por el artículo 18 de la Constitución Española.
Otra cosa es, que estés dando según que espectáculos... y pretendas que no te "salpique".
Una cosa es tu imagen, y otra cosa, las normas municipales.
Por ejemplo, tú no puedes llamar hijo de puta al rey... pero la presidenta de una autonomía, si puede decírselo al presidente del gobierno.
Como ves... siempre hay clases, diferencias.. etc...
Si es para proteger tu imagen al estar en tu propiedad no tienen derecho a grabarte ni mucho menos a difundir tu imagen.
Pero si estás en pelotas delante de menores provocando, aunque estés en tu propiedad no te da derecho a exhibirte aunque no estés en la vía publica. Ahí alguien podría grabarte para aportar pruebas para una denuncia a la policía, lo que no podría hacer con esas imágenes es publicarlas o exhibirlas.
"Por último, si tu jardín privado es visible desde la calle, un detective privado podría tomar fotografías o vídeos del exterior sin vulnerar el derecho a la intimidad. Sin embargo, no podría grabar el interior de la vivienda ni utilizar medios ocultos."
www.eldebate.com/sociedad/20250803/legal-te-graben-propio-jardin-esto-
Puede hacerte fotos si, pero sólo para hacerse pajas en su casa, y sin publicarlas, ni menos aún usarlas de prueba en un juicio.
