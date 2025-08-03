3.000 euros de sanción de un detective que fotografió a una trabajadora de baja médica en su balcón

El control de la incapacidad laboral no puede traspasar los límites de la legalidad. Así lo ha dictado la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, quien ha declarado que fotografiar a una trabajadora de baja médica en el balcón y en el interior de su vivienda constituye una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y a la propia imagen. El balcón es considerado un elemento de la vivienda, por lo que queda amparado por el artículo 18 de la Constitución Española.