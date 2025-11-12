Un 23% más caros en tres meses: el efecto de la gripe aviar sobre el precio de los huevos

En los últimos meses los casos de contagios de gripe aviar se han incrementado, pasando de ocho brotes en julio a 41 en octubre. Para tratar de poner freno a la propagación y sus efectos sobre la cesta de la compra, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha implementado una serie de medidas preventivas, entre las que destaca el confinamiento de las aves de corral en 1.200 municipios.