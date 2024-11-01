edición general
2026 llega con nuevos impuestos que impactan en empresas y hogares

2026 llega con nuevos impuestos que impactan en empresas y hogares

uando se descorren las cortinas del nuevo año fiscal, España se enfrenta a una de las etapas más complejas de su reciente historia económica. La ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado definitivos ha obligado al Gobierno a aprobar de forma fragmentada una serie de medidas tributarias, regulatorias y de mercado que no sólo alterarán la carga impositiva a través de impuestos y tasas, sino también el coste de servicios básicos y de la vida cotidiana de millones de familias y empresas.

Enero2025 #3 Enero2025
Cuando gobiernen los socialistas esto lo arreglan en un plis.
6
Kasterot #4 Kasterot *
#3 que ganas de que llegue el de la motosierra ¡¡¡Eh!!!
¡Ahí sí que habrá libertad!
Eso sí, veremos quién mantiene los servicios que pagamos con los impuestos
0
bronco1890 #5 bronco1890
#4 El tema es que cada vez pagamos más y recibimos menos a cambio.
2
Kasterot #7 Kasterot
#5 ¿y la solución es ir al otro extremo? ¿Estaría bien explicar como mejorará nuestra vida eso?
0
#9 petal *
#4 lo que ahora tenemos es una motosierra contra pobres y clase media. #5
0
Kasterot #11 Kasterot
#9 ¿ la propuesta de PP y vox es más social? Por qué lo que se oye es atacar a esos que vienen a quitarnos el trabajo/ la vivienda/ vivir de paguitas/ reemplazar a los blancos ( elige tú fobia favorita).
Si la solución es desviar la atención y una ventana de overton como el salón de baile de Trump, no es solución.
0
Lamantua #10 Lamantua *
#4 Estoy en contra de los de la motosierra y cuestiono mucho las políticas del gobierno psoe, Sumar. Hay otras opciones, que parece que solo existen POSOE/Vox.
1
Lamantua #6 Lamantua *
#3 Confundes psoe con socialistas. Se dice Socialdemócratas que no es ni parecido.
0
#8 petal *
#6 ahora no gobiernan socialistas, sino oportunistas.
0
Olepoint #12 Olepoint
#3 Los países con mejor nivel de vida son aquellos donde los impuestos son altos, eso sí, no meten en los gobiernos a mafias organizadas para que roben, ni a aquellos que no creen en la social democracia, por cierto, la social democracia es una forma de gobernar que garantiza el reparto de la riqueza generada y evita (mediante impuestos) la acumulación de riqueza excesiva por parte de especuladores.
0
#2 VFR
Más esfuerzo fiscal, por si alguien pensaba que era poco
2
powernergia #13 powernergia
El titular es falso, no hay nuevos impuestos, si no las subidas de algunos impuestos y sobre todo tasas cómo duele ocurrir con el cambio de año.

Luego mezcla con ello las subidas, también habituales en estas fechas, de servicios en empresas privadas.

Manipulación.
0
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
no te quejes! que no tienes empresa y menos hogar!!! :troll:
0

