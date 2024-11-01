2026 llega con nuevos impuestos que impactan en empresas y hogares

uando se descorren las cortinas del nuevo año fiscal, España se enfrenta a una de las etapas más complejas de su reciente historia económica. La ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado definitivos ha obligado al Gobierno a aprobar de forma fragmentada una serie de medidas tributarias, regulatorias y de mercado que no sólo alterarán la carga impositiva a través de impuestos y tasas, sino también el coste de servicios básicos y de la vida cotidiana de millones de familias y empresas.