2025, el año en que España vuelve a liderar la economía europea ‘inmune’ a la incertidumbre global

La economía española cierra 2025 ‘inmune’ a la incertidumbre global generada por las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas y situándose a la cabeza del crecimiento en la eurozona. El Producto Interior Bruto español (PIB) cerrará el año con un incremento en torno al 2,9%, muy por encima del 1,3% de la eurozona, lo que sitúa a España como la locomotora económica de la región.