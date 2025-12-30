2025, el año en que España vuelve a liderar la economía europea ‘inmune’ a la incertidumbre global

La economía española cierra 2025 ‘inmune’ a la incertidumbre global generada por las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas y situándose a la cabeza del crecimiento en la eurozona. El Producto Interior Bruto español (PIB) cerrará el año con un incremento en torno al 2,9%, muy por encima del 1,3% de la eurozona, lo que sitúa a España como la locomotora económica de la región.
El mal menor
Que lejos queda el cántico de "PSOE, PP la misma mierda es"
Al final es que os gusta la dicotomía.
Pues si España va tan bien, alguien se está quedando la pasta, y no somos los obreros.
Ánimo que sólo quedan dos años de dictadura sociocomunista.
Tristemente la historia ha demostrado que los populismos fachosos surgen de las políticas fallidas de los gobiernos que se dicen progresistas, así que un poco más de autocrítica.