2025, el año en que España vuelve a liderar la economía europea ‘inmune’ a la incertidumbre global

La economía española cierra 2025 ‘inmune’ a la incertidumbre global generada por las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas y situándose a la cabeza del crecimiento en la eurozona. El Producto Interior Bruto español (PIB) cerrará el año con un incremento en torno al 2,9%, muy por encima del 1,3% de la eurozona, lo que sitúa a España como la locomotora económica de la región.

#4 Tronchador.
Solo recordar que cuando empezó a estallar la burbuja financiera mundial a España llegó más tarde. Y se alardeaba de que España iba bien. Ojo, cuidado y memoria.
3
pip #7 pip
#4 si es que llegamos tarde a todo. Cómo somos.
2
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#9 entonces seguimos votando al psoe al menos con ellos no se congela el SMI, se hacen pocos pero llegan avances sociales…

El mal menor
0
Nihil_1337 #1 Nihil_1337
El truco parece ser que el SMI sea el sueldo de todo el mundo, tanto de ingenieros como de reponedores. Eso da mucho macrocrecimiento xD
2
pip #6 pip
#1 bueno, bueno, no desesperarse. Ya falta poco para que gobierne la derecha y nos suban el sueldo a los ingenieros. Mi jefe ya me lo dijo: no te pago más por culpa de Perro Sánchez, pero tengo aquí el aumento listo para firmar en cuanto Abascal sea vicepresidente. Paciencia.
8
Nihil_1337 #9 Nihil_1337 *
#6 Si no te lo suben los que se dicen progresistas, te lo van a subir los otros. Pero tú sigue comprandole la historia al PSOE que te va q ir de maravilla xD

Que lejos queda el cántico de "PSOE, PP la misma mierda es" xD

Al final es que os gusta la dicotomía.
1
#10 VFR
#6 Atento, solo se lo subirán a los que sean más productivos
0
#8 unocualquierax *
#1
Pues si España va tan bien, alguien se está quedando la pasta, y no somos los obreros.
1
ACEC #3 ACEC
Pero... si Feijó ha dicho que este ha sido "el peor año del peor gobierno de la democracia"... no puede ser...
0
#2 drstrangelove
Mal año para el fachapobrismo.

Ánimo que sólo quedan dos años de dictadura sociocomunista.
0
Nihil_1337 #5 Nihil_1337 *
#2 La gente de a pie está nadando en una cornucopia de abundancia con unas perspectivas de futuro acojonantes.

Tristemente la historia ha demostrado que los populismos fachosos surgen de las políticas fallidas de los gobiernos que se dicen progresistas, así que un poco más de autocrítica.
1

