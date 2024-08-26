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En 2019, París apostó por el control de alquileres y ahora tiene resultados: 968 euros de ahorro al año para los inquilinos

En 2019, París apostó por el control de alquileres y ahora tiene resultados: 968 euros de ahorro al año para los inquilinos

En julio de 2019, casi a las puertas de la pandemia, París decidió echar mano de una medida que había puesto poco antes a su alcance la nueva ley de vivienda francesa: limitar la escalada de sus alquileres. La idea era muy sencilla. Durante unos años se aplicaría un programa piloto para evitar que en el mercado imperase la ley del más fuerte acaudalado.

| etiquetas: control alquileres , ahorro , inquilinos , vivienda
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
sotillo #2 sotillo
Si por esto los gobiernos de derechas no quieren esas leyes, si ya saben que funcionan
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Supercinexin #5 Supercinexin
Menuda estupidez. Construye vivienda pública y establece desde el Estado un sistema de alquileres público y no necesitarás obligar a los privados a nada porque nos veremos obligados a alquilar al mismo precio que el Estado o menos.

Vivienda pública, hijos de puta. Haréis de todo menos construir vivienda y comprar vivienda para el Estado.  media
3 K 45
#6 Seat127
#5 Aunque igualemos el parque público de vivienda de otros países como Austria o Dinamarca , estaríamos hablando de un 20-30% de vivienda pública regulada. ¿Dejamos al 70-80% seguir especulando a sus anchas? Sigue siendo un volumen demasiado alto como para que no haya que hacer algo con el mercado y permitir a la gente tener una vivienda y vida digna.
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CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#5 ¿Dices que es una estupidez en una noticia que explica que la medida ha funcionado?

:-O :-O

Digo yo que lo mismo lo que aquí se comenta y lo que tú propones no son medidas contradictorias, sino perfectamente compatibles.
1 K 27
Javi_Pina #10 Javi_Pina *
#5 Primero, algunas comunidades muy mucho liberales construyen vivienda pública para primero enriquecer a colegas constructores y luego venderselo a fondos buitre a precio de saldo

Segundo, eso servirá para donde hay espacio para construir, al menos en Baleares ya no hay espacio y lo que tenemos es un parque de más de 100.000 viviendas vacías y otras 100.000 de uso muy esporadico, segun el censo en 2024, un tercio de todas las viviendas. Que hacemos con esto?? construir más vivienda para que queden vacías solo para especular con ellas???

www.ultimahora.es/noticias/local/2024/08/26/2228979/vivienda-baleares-
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Apotropeo #1 Apotropeo
Parisinos, comunistas, bolcheviques, rojos, perroflautas.
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mperdut #9 mperdut *
Tremendo... xD

“Para este período, el alquiler mensual promedio observado fue de 1.519 euros. Sin la regulación, habría alcanzado los 1.600, lo que supone un ahorro medio de 81 euros al mes (968 al año) para los inquilinos de París”{lol}
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#11 Beltza01
#9 Suponen que habría alcanzado. Podría ser ese número o algún otro.
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
Es un ataque a la libertad de los rentistas para sangrar a los currantes!!
1 K 24
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Como? Que limitan el derecho de los propietarios a poner el precio que quieran? Comunistas!!

Libertad!Libertaaaaaaad!
1 K 22
#7 Tensk *
Esa consecuencia sería cierta siempre y cuando hubiese suficiente vivienda pública y en las zonas donde son necesarias/demandadas. Vamos, que no es tan sencillo.

Que no quita que sí, que cuanta más se construya mejor, pero esas consecuencias no son ni tan evidentes ni tan rápidas.

Para #_5
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menéame