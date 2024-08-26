En 2019, París apostó por el control de alquileres y ahora tiene resultados: 968 euros de ahorro al año para los inquilinos

En julio de 2019, casi a las puertas de la pandemia, París decidió echar mano de una medida que había puesto poco antes a su alcance la nueva ley de vivienda francesa: limitar la escalada de sus alquileres. La idea era muy sencilla. Durante unos años se aplicaría un programa piloto para evitar que en el mercado imperase la ley del más fuerte acaudalado.