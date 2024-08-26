En 2019, París apostó por el control de alquileres y ahora tiene resultados: 968 euros de ahorro al año para los inquilinos

En julio de 2019, casi a las puertas de la pandemia, París decidió echar mano de una medida que había puesto poco antes a su alcance la nueva ley de vivienda francesa: limitar la escalada de sus alquileres. La idea era muy sencilla. Durante unos años se aplicaría un programa piloto para evitar que en el mercado imperase la ley del más fuerte acaudalado.
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Vivienda pública, hijos de puta. Haréis de todo menos construir vivienda y comprar vivienda para el Estado.
Digo yo que lo mismo lo que aquí se comenta y lo que tú propones no son medidas contradictorias, sino perfectamente compatibles.
Segundo, eso servirá para donde hay espacio para construir, al menos en Baleares ya no hay espacio y lo que tenemos es un parque de más de 100.000 viviendas vacías y otras 100.000 de uso muy esporadico, segun el censo en 2024, un tercio de todas las viviendas. Que hacemos con esto?? construir más vivienda para que queden vacías solo para especular con ellas???
www.ultimahora.es/noticias/local/2024/08/26/2228979/vivienda-baleares-
“Para este período, el alquiler mensual promedio observado fue de 1.519 euros. Sin la regulación, habría alcanzado los 1.600, lo que supone un ahorro medio de 81 euros al mes (968 al año) para los inquilinos de París”{lol}
Libertad!Libertaaaaaaad!
Que no quita que sí, que cuanta más se construya mejor, pero esas consecuencias no son ni tan evidentes ni tan rápidas.
Para #_5