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En 2003 alguien liberó 18 castores en la cuenca alta del Ebro sin decir nada. Ya han llegado a Cataluña

En 2003 alguien liberó 18 castores en la cuenca alta del Ebro sin decir nada. Ya han llegado a Cataluña

Alguien liberó ilegalmente 18 castores europeos procedentes de Baviera en la cuenca del Ebro. Durante siglos, la especie había desaparecido de la península ibérica, con los últimos registros fiables datados en el siglo II a. C. El hallazgo de árboles talados y madrigueras en 2005 alertó a los biólogos, que confirmaron la presencia de estos animales. Desde entonces, los castores han colonizado nuevos tramos fluviales y ya han llegado a Cataluña, generando debate sobre su impacto ecológico y la gestión de especies introducidas.

| etiquetas: castores , ebro , cataluña
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3 comentarios
2 0 0 K 28 actualidad
#3 Zamarro
TimeLine:
- Castores vivir miles de años en una zona.
- Homo sapiens llega a zona.
- Homo sapiens controla zona y empieza a modificar el entorno.
- Miles de especies se empiezan a extinguir o abandorar la zona, por que su habitat se ha perdido.
- Homo sapiens declara expecies extintas en la zona. algunos Sapiens lloran, otros se alegran asi pueden deforestar sin moestias.
- Homo sapien llorador deja de llorar y actua liberando especie en zona.
- Castores vuelven a vivir en zona donde se extinguieron.
- Homo sapien confundido debate si castor invasor necesita segundo exterminio para que Sapiens alegre no se ponga triste.
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ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
De todas las especies invasoras, esta es la menos preocupante, porque ya ocuparon esas zonas hace siglos y porque los castores son los mejores ecólogos que existen.
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Abcdefghijklm #1 Abcdefghijklm
A mí me caen bien
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menéame