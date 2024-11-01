Alguien liberó ilegalmente 18 castores europeos procedentes de Baviera en la cuenca del Ebro. Durante siglos, la especie había desaparecido de la península ibérica, con los últimos registros fiables datados en el siglo II a. C. El hallazgo de árboles talados y madrigueras en 2005 alertó a los biólogos, que confirmaron la presencia de estos animales. Desde entonces, los castores han colonizado nuevos tramos fluviales y ya han llegado a Cataluña, generando debate sobre su impacto ecológico y la gestión de especies introducidas.
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- Castores vivir miles de años en una zona.
- Homo sapiens llega a zona.
- Homo sapiens controla zona y empieza a modificar el entorno.
- Miles de especies se empiezan a extinguir o abandorar la zona, por que su habitat se ha perdido.
- Homo sapiens declara expecies extintas en la zona. algunos Sapiens lloran, otros se alegran asi pueden deforestar sin moestias.
- Homo sapien llorador deja de llorar y actua liberando especie en zona.
- Castores vuelven a vivir en zona donde se extinguieron.
- Homo sapien confundido debate si castor invasor necesita segundo exterminio para que Sapiens alegre no se ponga triste.