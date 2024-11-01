Escocia liberó 11 castores en un río muerto: lo que hicieron con barro y palos fue una locura [ENG]  

En 1900, los ríos de Escocia corrían rectos y los humedales habían desaparecido sin los castores. Exploramos el impacto de los castores como especie clave, mostrando cómo su reintroducción es una parte vital de la restauración ecológica. Sé testigo de cómo estos increíbles animales están transformando el medio ambiente, construyendo estructuras de presas de castores que remodelan los paisajes y devuelven la biodiversidad a la región.
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Menos con el animal más inteligente y avanzado del planeta; ese hace justamente todo lo contrario.
Pero claro, hay que pensar un poco y respetar los caudales ecológicos, etc para poder tener soluciones que funcionan y que no te obligan a
regalarinvertir ingentes cantidades de dinero en pagos a empresas que se hacen esas obras faraónicas que no funcionan.
Expertos lo ocultan.