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Escocia liberó 11 castores en un río muerto: lo que hicieron con barro y palos fue una locura [ENG]

Escocia liberó 11 castores en un río muerto: lo que hicieron con barro y palos fue una locura [ENG]  

En 1900, los ríos de Escocia corrían rectos y los humedales habían desaparecido sin los castores. Exploramos el impacto de los castores como especie clave, mostrando cómo su reintroducción es una parte vital de la restauración ecológica. Sé testigo de cómo estos increíbles animales están transformando el medio ambiente, construyendo estructuras de presas de castores que remodelan los paisajes y devuelven la biodiversidad a la región.

| etiquetas: escocia , castores , rio muerto
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6 comentarios
12 3 1 K 62 ciencia
#1 DatosOMientes
Me veo obligado a votar sensacionalista por la puta mierda de miniatura.
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Anfiarao #3 Anfiarao
#1 te la coges con papel de fumar tú
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Nube_Gris #2 Nube_Gris
Menuda sorpresa: la simple presencia de animales ya ayuda a conservar los hábitats naturales y vírgenes.

Menos con el animal más inteligente y avanzado del planeta; ese hace justamente todo lo contrario.
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Bapho #6 Bapho
#2 Lo gracioso es que en España, como en muchos otros sitios, han pensado que arrasar los cauces, llenarlos de cemento y piedra y ponerlos rectos iba a solucionar los problemas con el agua y las riadas...
Pero claro, hay que pensar un poco y respetar los caudales ecológicos, etc para poder tener soluciones que funcionan y que no te obligan a regalar invertir ingentes cantidades de dinero en pagos a empresas que se hacen esas obras faraónicas que no funcionan.
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#4 casicasi *
Creisi. Me vuela la cabeza.

Expertos lo ocultan.
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Skiner #5 Skiner
Tampoco me parece una locura que los castores hagan lo que saben que es hacer presas :troll:
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menéame