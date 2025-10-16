·
Un 20% de las viviendas libres vendidas en el primer semestre las compraron extranjeros: británicos, marroquíes y alemanes en cabeza
Las operaciones de inversores internacionales aumentan un 2% y se concentraron en Valencia, con precios que se consolidan por encima de la media nacional en los 2.417 euros por metro cuadrado
viviendas
inversores
7
2
1
K
107
actualidad
23 comentarios
relacionadas
#1
Somozano
*
Pero y los 8 millones de ricos venezolanos?
Marroquíes? Pero no están en una terrible guerra y con unos altos índices de pobreza y por lo tanto merecen todo nuestro amor, comprensión?
Como es que tienen tanto para comprarse casas y entrar en el grupo de extranjeros ricos en un país donde los españoles sufren para comprar cualquier mierda de dos dormitorios en Cuenca?
Pero si compran más que los alemanes
Y donde están los venezolanos?
3
K
21
#7
amimeconvirtioengrillo
#1
hay marroquies ricos, opresores, cercanos al gobierno, pobres, oprimidos, encarcelados… es una sociedad heterogénea. Es impresionante lo simples que sois.
2
K
35
#12
Hollywoodlandia
*
#1
esa pregunta es estúpida.
Es decir, que clase de pregunta estas haciendo?
Es como si me dices que vienen de Marruecos se alquilan un piso turístico le enseñan a su hijo donde tiene que ir para convertirse en mena, le enseñan donde viven los amigos de su familia o su propia familia y cuando el niño está aquí todos pillan permiso de residencia? Esa pregunta es estúpida.
O es como si me preguntas si cuando llegan a España diciendo que viven en situación de mendicidad tiene un chalet en…
» ver todo el comentario
0
K
6
#15
Katos
#1
#5
viene gente como si no hubiera un mañana tienen que vivir en casas compran casas, suben las casas y
Los jóvenes españoles viven debajo de un puente.
Los recursos son finitos y si nuestros políticos son subnormales sy no se preparan sufrimos más consecuencias.
. Porque ibas a molestar.... Es que ni con la noticia en la puta cara.
Insisto el problema son los políticos
0
K
9
#22
Hollywoodlandia
#15
punto 1: los extranjeros europeos sólo comprar un piso, no dirige en el precio de estos.
Punto 2: el gobierno algo debe poder hacer, digo yo, eso prometen cuando piden el voto... Si hay tiempo para reuniones por la prostitutas de abalos, hay tiempo para tomar medidas por el precio de la vivienda.
Punto 3: te equivocas de culpable, la familia aleman (país con mucho más dinero y salarios más altos) que se compra un piso no es tu problema, tu problema es directamente, psoe, sumar, podemos y su incompetencia. Otra cosa es que tu le des la vuelta para evitar culpar los.
0
K
6
#9
EISev
#6
en Australia pasa lo mismo, país enorme y burbujon inmobiliario en Sídney y Melburne porque los ya propietarios y los políticos que quieren complacerles y tienen intereses en el sector bloquean la construcción de más vivienda
0
K
15
#10
ChatGPT
#6
es esencial seguir siendo el número uno del mundo en ascensores instalados por habitante!
0
K
10
#17
ChatGPT
#11
que sigamos votando como hasta ahora…
0
K
10
#14
Leon_Bocanegra
A veces da asco entrar a meneame y ver a tanto rojelio comentando. Esta página es un nido de rojos como demuestran los comentarios de esta noticia.
0
K
10
#8
ChatGPT
Eso es bueno no? Vienen a dinamizar la
Economía con sus salarios europeos (y norteafricanos
)
0
K
10
#11
Somozano
#8
Vivienda con precios alemanes
Salarios a la rumana
Política a la mexicana
Música a la puertorriqueña
Guarderías halal
Que puede salir mal?
0
K
6
#20
CharlesBrowson
Una prohibicion a que foraneos y fondos de inversion tengan vetada la compra de inmuebles, lo que no sea eso, ñiñiñi para tener casito y no solucionar el problemon
0
K
7
#4
Katos
No construir vivienda y dejar las puertas abiertas incrementa los precios..
Gracias Podemos, sumar, Psoe...
2
K
7
#6
Somozano
#4
Y todo ello en un país que para su tamaño sigue despoblado (UK tiene casi la mitad de tamaño de España y 20 millones más de habitantes encima la mayoría en casas o adosados y no en bloques de 7 pisos). Un país donde hay grandes zonas de enormes llanuras
El país de los pisos enanos, los bloques soviéticos de viviendas, las calles estrechas y vivir apelotonados
Cuando tienes una inmensidad
Misterios de España
0
K
6
#19
Hollywoodlandia
#13
básicamente recriminas a los que pueden comprar piso por el encarecimiento de estos. Con un gobierno de psoe, sumar y podemos, en vez de recriminarselo a los gestores del país.
Y al mismo tiempo, dices que prefieres gente que viene aquí sin absolutamente nada en los bolsillos, sin preguntarte si tienen casa o varias casa en su país y no te molesta que lo hagan viviendo en pisos que le pagamos todos. Al que lo compra por ser alemana que según tu a mi me gusta, ese mal, al que vienen aquí okupa o vive del estado, ese bien, que te lo ha dicho el echenique de turno.
Aprende a pensar anda.
0
K
6
#16
Somozano
*
Una cosa que me fijo
Casa que acaban (en León), casa que ves cortinas y luces a la semana
Incluso casas con los obreros dando los últimos retoques ya con gente dentro
Con ansia
Ansia pura
Que me quedo sin comer
Pues si no vomito
Mi padre siempre cuenta que cuando se compró el piso en 1981 en la casa recién construida fue el primer vecino y durante 6 meses apenas estaba ocupada por pocas viviendas. Casi estaba solo en el edificio
Algo lógico y común. Los pisos tardaban en ocuparse
Ahora ya…
» ver todo el comentario
0
K
6
#2
selufetto
Vaya, parece que estos inmigrantes no molestan tanto.
0
K
6
#3
j-light
*
#2
La mayor parte de la gente no está contra los inmigrantes en general (como se puede ver), sino con los inmigrantes que roban y que vuelven a robar, y que vuelven a robar y no pasa nada. Y, lo más graciosos, es que vienen de países que no están en guerra, como Marruecos, y que tampoco son tan pobres, ya que luego compran casa.
La prueba de que la mayoría de la gente no está contra los inmigrantes es que oigo muy poco discurso antimigratorio contra los chinos. Y mira si los chinos pueden haber quitado trabajo en España en ciertos sectores.
3
K
21
#18
selufetto
#3
(Como se puede ver)
..Que poca calle tienes, no?.
0
K
6
#21
Andreham
#3
Sí y no.
Tú mismo te delatas en tu segundo párrafo.
No estás en contra de los inmigrantes, sólo los que roban.
Pero luego dices "los chinos".
Es decir, todos los chinos. No separas. Hablas de los chinos.
Cuando alguien dice "putos moros", cualquier moro se da por aludido. El que lo dice puede decir que separa entre los que roban y los que no, pero no engaña a nadie.
0
K
7
#23
Hollywoodlandia
#3
no es solo robar, es las maneras.
Si vienes aquí se manera deshonesta, aprovechando un hueco en el sistema, aprovechandote de leyes de gente generosa, eso causa rechazo.
0
K
6
#5
Hollywoodlandia
#2
vienes aquí legalmente, respetas a la gente y contribuyes sin vivir de ayudas? Por que ibas a molestas?
1
K
16
#13
selufetto
*
#5
Yo que sé, si a mi no me molesta ningún inmigrante, sobre todo los que vienen a trabajar. Pero si tuviese que descartar a algunos por capricho, preferiría descartar a los que les parece barato un piso que a un trabajador en España le parece caro. A los que a ti te molan, vaya.
0
K
6
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
