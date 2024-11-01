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15 años, un servidor, 8GB de RAM y 500k usuarios - como Webinal se niega a morir [ENG]

15 años, un servidor, 8GB de RAM y 500k usuarios - como Webinal se niega a morir [ENG]

webminal.org se ejecuta en una única instancia de CentOS Linux con 8GB RAM. Eso es todo. Sin Kubernetes, ni microservicios, ni auto-escalado. Un servidor desde 2011. Ha sobrevivido: - Un incencio en el centro de datos en 2021 (perdimos 150k cuentas de usuario) - Numerosos apagones eléctricos en Holanda - Esa vez en la que un blog de tecnología español nos envió 10k usuarios en un día - La insistencia de mi amigo Freston en que Slackware es la única y verdadera distro

| etiquetas: webinal , hardware , simplicidad
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 hipernes *
500k usuarios, pero no simultaneos sino registrados, que no es lo mismo. Aún así es un ejemplo de que tantas dependencias, librerías y nubes no son imprescindibles

Eso sí, Centos Linux ya no existe, así que las actualizaciones , que?
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elhumero #17 elhumero
#2 Centos sigue existiendo, van por la 9 y 10.
www.centos.org/download/
Se produjo la huida cuando se les ocurrió lo de la versión stream, la 8 y cuando en la 7 dijeron desde RH que se acababa.
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Cuñado #1 Cuñado
Un incencio en el centro de datos en 2021 (perdimos 150k cuentas de usuario)

Una aplicación con 500k usuarios sin backup. Tanto como que "se niega a morir"... :tinfoil:
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#15 Purpurschnecke
#1 Además CentOS 7 llegó al final de su ciclo de vida (EOL) en junio del 2024, o sea que si a día de hoy no han sido hackeados es porque no interesa a nadie, pero vamos cualquiera que quiera aprender algo más después de estudiar en academy.hackthebox.com, les peta el chiringuito.
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Cuñado #19 Cuñado
#15 Supongo que no tendrán el CentOS publicado en Internet... Quiero suponer :shit:
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Cuñado #11 Cuñado
Qué cansinismo con los del "¡mira mamá, sin kubernetes!".

Kubernetes puede ser una herramienta cojonuda o un auténtico overkill. Todo depende de tus necesidades. ¿No necesitas Kubernetes? Muy bien, ¿qué quieres? ¿una galleta?
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Supercinexin #26 Supercinexin
#11 Para la inmensa mayoría de negocios, Kubernetes es un overkill, similar a ser una empresa digamos de albañilería y montarte una nave industrial con taller mecánico con elevadores y todas las herramientas para hacerte tú mismo el mantenimiento de las furgonetas.

La casi totalidad de empresas incluyendo medianas y grandes va a estar mucho mejor sin mantener su propio Kubernetes y tener que pagar salarios de un puto Platform Team (los mecánicos). Sencillamente pillas un servicio tipo Fargate o Cloud Run (mi favorito de lejos) y ya está, tienes K8s, o sea todas sus ventajas para el desarrollador, pero sin hacerte cargo tú de Kubernetes.

Y algunos hasta con EC2 o VPSs sencillos, van que chutan.
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masde120 #7 masde120
#0 cambia el nombre en el titular
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#16 davids
#7 Creo que ya no puedo. Algún @admin podría cambiar "Weminal" por "Webminal"?
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#10 tropezon
Esto se usará en muchos institutos para aprender shell scripts ¿no?
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angelitoMagno #22 angelitoMagno
That one time in 2017 when a Spanish tech blog sent 10,000 users in one day

¿Efecto menéame, quizás? ¿Microsiervos, tal vez?
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JOFRE #25 JOFRE
#22 estava pensador lo mismo
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frankiegth #3 frankiegth *
Imaginad el dineral y los problemas adicionales si ese servidor hubiera corrido WindowsTM con sus dudosas actualizaciones, con su obsolescencia programada y sus siempre crecientes requisitos de hardware. Y pasando por caja continuamente para mantener las mismas prestaciones, o menos.
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#4 covacho
#3 yo tengo ordenadores con Windows xp en entorno de producción. El secreto es no conectarlos a Internet desde 2009 aproximadamente
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#6 tropezon
#4 A ti te gusta el metal duro :troll:
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frankiegth #12 frankiegth *
#8. En #3 me limito a comparar ambas posibilidades. Gnu/Linux es un verdadero regalo en todos los sentidos. Llevamos practicamente los mismos años usando Gnu/Linux. :-)

#4. No es un secreto, es una necesidad. Las versiones de Windows antigüas ya solo sirven para re-jugar a los videojuegos de otras épocas, preferiblemente sin conexión a Internet.
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#18 covacho
#12 En mi caso, gestiona una exposición audiovisual para un museo
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#28 SpeakerBR
#12 Y las nuevas también, por el tema del crack hypervisor.
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KoLoRo #14 KoLoRo *
#3 #4 Ah eso quería comentar. En XP no lo enchufes a internet y es una maravilla (para ciertas cosas, obviamente).
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jazzman #8 jazzman
#3 casi no se usa Windows en servidores. Pero no debes saber mucho de lo que hablas. No se usa porque no se necesita correr una interfaz virtual. Linux cumple de maravilla, y es sobradamente estable. Además de que no se suele pagar por licencia.

No tiene nada que ver. Metes a windows con calzador y te retratas tú solo. Y te lo dice un linuxero nivel 20 (años usándolo, en casa y en el trabajo).
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PacoJones #9 PacoJones
#3 Bueno, Centos fue abandonado, actualizaciones ya no tiene, así que tiene ese mismo problema.
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PacoJones #27 PacoJones
#20 Gracias, no lo sabía. Es curioso porque hasta en la Wikipedia pone que está descontinuado.
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#13 PerritaPiloto
#3 Windows server es un gran sistema operativo. En 2022 ejecutaba 17 instancias virtualizadas de Windows 2000 server en una red interna que hacían un trabajo formidable. Eso sí, con todos los SP, que son el SP1 no funciona el programador de tareas.

La virtualización había sido en 2016, peor más por temas de reducción de costes (teníamos una granja VMware nueva flamante y el cliente quería mover a ella todo lo que diera posible y reducir costes en refrigeración y espacio y estandarizar hardware).

También tenía os máquinas PA-RISC con HP-UX 11.11 que se virtualizaron en 2017 sobre máquinas Itanium 2 más modernas, pero llevaban 15 años y podían haber aguantado alguno más.
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#21 PerritaPiloto
#5 Es el sesgo del superviviente. Es como la famosa bombilla del parque de bomberos. Es la ultima que queda de todas aquellas que estaban instaladas, y de tres elementos incandescentes dos están fundidos.

Las máquinas PA-RISC que menciono en #13 eran todas iguales, con los mismos periféricos para todos los desarrollos del cliente. También en preproduccion. Los componentes de las máquinas apagadas servían como repuestos para las otras máquinas. Ninguna te ia 15 años de uptime, ni siquiera más…   » ver todo el comentario
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leader #5 leader
Sinceramente, no me parece algo de lo que presumir. Funciona, sí, de milagro. Pero podría funcionar mucho mejor y sin tanto trabajo con un entorno moderno.
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Greg #23 Greg
Tengo bastante curiosidad por saber cuántos lectores en general y comentaristas en particular de este meneo contribuyeron a ayudarlo a pasar de 8GB a 128 GB de RAM :hug:
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ktzar #24 ktzar
Si tus datos caben en 8GB de RAM, con una Raspberry Pi 4 y Redis, vas que te mueres para casi cualquier "servicio web"
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menéame