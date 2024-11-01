15 años, un servidor, 8GB de RAM y 500k usuarios - como Webinal se niega a morir [ENG]

webminal.org se ejecuta en una única instancia de CentOS Linux con 8GB RAM. Eso es todo. Sin Kubernetes, ni microservicios, ni auto-escalado. Un servidor desde 2011. Ha sobrevivido: - Un incencio en el centro de datos en 2021 (perdimos 150k cuentas de usuario) - Numerosos apagones eléctricos en Holanda - Esa vez en la que un blog de tecnología español nos envió 10k usuarios en un día - La insistencia de mi amigo Freston en que Slackware es la única y verdadera distro
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Eso sí, Centos Linux ya no existe, así que las actualizaciones , que?
www.centos.org/download/
Se produjo la huida cuando se les ocurrió lo de la versión stream, la 8 y cuando en la 7 dijeron desde RH que se acababa.
Una aplicación con 500k usuarios sin backup. Tanto como que "se niega a morir"...
Kubernetes puede ser una herramienta cojonuda o un auténtico overkill. Todo depende de tus necesidades. ¿No necesitas Kubernetes? Muy bien, ¿qué quieres? ¿una galleta?
La casi totalidad de empresas incluyendo medianas y grandes va a estar mucho mejor sin mantener su propio Kubernetes y tener que pagar salarios de un puto Platform Team (los mecánicos). Sencillamente pillas un servicio tipo Fargate o Cloud Run (mi favorito de lejos) y ya está, tienes K8s, o sea todas sus ventajas para el desarrollador, pero sin hacerte cargo tú de Kubernetes.
Y algunos hasta con EC2 o VPSs sencillos, van que chutan.
¿Efecto menéame, quizás? ¿Microsiervos, tal vez?
#4. No es un secreto, es una necesidad. Las versiones de Windows antigüas ya solo sirven para re-jugar a los videojuegos de otras épocas, preferiblemente sin conexión a Internet.
No tiene nada que ver. Metes a windows con calzador y te retratas tú solo. Y te lo dice un linuxero nivel 20 (años usándolo, en casa y en el trabajo).
www.centos.org/download/
La virtualización había sido en 2016, peor más por temas de reducción de costes (teníamos una granja VMware nueva flamante y el cliente quería mover a ella todo lo que diera posible y reducir costes en refrigeración y espacio y estandarizar hardware).
También tenía os máquinas PA-RISC con HP-UX 11.11 que se virtualizaron en 2017 sobre máquinas Itanium 2 más modernas, pero llevaban 15 años y podían haber aguantado alguno más.
Las máquinas PA-RISC que menciono en #13 eran todas iguales, con los mismos periféricos para todos los desarrollos del cliente. También en preproduccion. Los componentes de las máquinas apagadas servían como repuestos para las otras máquinas. Ninguna te ia 15 años de uptime, ni siquiera más… » ver todo el comentario