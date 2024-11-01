15 años, un servidor, 8GB de RAM y 500k usuarios - como Webinal se niega a morir [ENG]

webminal.org se ejecuta en una única instancia de CentOS Linux con 8GB RAM. Eso es todo. Sin Kubernetes, ni microservicios, ni auto-escalado. Un servidor desde 2011. Ha sobrevivido: - Un incencio en el centro de datos en 2021 (perdimos 150k cuentas de usuario) - Numerosos apagones eléctricos en Holanda - Esa vez en la que un blog de tecnología español nos envió 10k usuarios en un día - La insistencia de mi amigo Freston en que Slackware es la única y verdadera distro