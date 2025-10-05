14 heridos y 2 muertos en un “tiroteo masivo” en la ciudad de Montgomery, Alabama, Estados Unidos [ENG]

Al menos 14 personas resultaron heridas y dos murieron tras un tiroteo ocurrido el fin de semana en el centro de Montgomery, Alabama, según confirmó la policía. Los disparos comenzaron alrededor de las 11:30 de la noche del sábado 4 de octubre, en lo que el jefe de policía de Montgomery, James Graboys, describió como “un tiroteo masivo”. En una rueda de prensa explicó que varios individuos armados se dispararon entre sí en medio de una gran multitud, en la zona turística de la ciudad.