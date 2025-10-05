edición general
14 heridos y 2 muertos en un “tiroteo masivo” en la ciudad de Montgomery, Alabama, Estados Unidos [ENG]

14 heridos y 2 muertos en un “tiroteo masivo” en la ciudad de Montgomery, Alabama, Estados Unidos [ENG]

Al menos 14 personas resultaron heridas y dos murieron tras un tiroteo ocurrido el fin de semana en el centro de Montgomery, Alabama, según confirmó la policía. Los disparos comenzaron alrededor de las 11:30 de la noche del sábado 4 de octubre, en lo que el jefe de policía de Montgomery, James Graboys, describió como “un tiroteo masivo”. En una rueda de prensa explicó que varios individuos armados se dispararon entre sí en medio de una gran multitud, en la zona turística de la ciudad.

smilo
Si todo el mundo tuviera armas esto no hubiera pasado :ffu:

Eukherio
#1 Tienen que empezar a vender ropa con kevlar para el mercado americano. Así tienen más margen para devolver los disparos. Es la única solución razonable.

Pertinax
Sweet home Alabama.

Antipalancas21
Enseguida envía Trump al ejercito para calmar los ánimos de esos demócratas .

Grahml
#2 Es llamativo cómo se están sucediendo los tiroteos masivos en estados gobernados por el partido republicano, pero Trump manda la guardia nacional para restablecer "el orden" sólo a los estados dónde gobiernan los demócratas.

Galton
Otro día en la oficina...


