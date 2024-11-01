Lo de los 10.000 pasos diarios fue una estrategia de marketing de una empresa japonesa para vender un podómetro

No es cierto que haya que andar exactamente 10.000 pasos para estar en forma. Pero eso es lo que consiguió inculcar en la sociedad Yamasa Tokei, la empresa japonesa que se popularizó vendiendo podómetros. Todo comenzó en 1965, cuando dicha empresa especializada en fabricar relojes se propuso entrar en el sector de la medicina. Para ello, creyeron que la mejor manera era vendiendo podómetros. En cambio, el público objetivo parecía no estar demasiado interesado en adquirir el producto que, principalmente, sirve para contar pasos.