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Lo de los 10.000 pasos diarios fue una estrategia de marketing de una empresa japonesa para vender un podómetro

Lo de los 10.000 pasos diarios fue una estrategia de marketing de una empresa japonesa para vender un podómetro

No es cierto que haya que andar exactamente 10.000 pasos para estar en forma. Pero eso es lo que consiguió inculcar en la sociedad Yamasa Tokei, la empresa japonesa que se popularizó vendiendo podómetros. Todo comenzó en 1965, cuando dicha empresa especializada en fabricar relojes se propuso entrar en el sector de la medicina. Para ello, creyeron que la mejor manera era vendiendo podómetros. En cambio, el público objetivo parecía no estar demasiado interesado en adquirir el producto que, principalmente, sirve para contar pasos.

| etiquetas: 10.000 , pasos , marketing , podómetro , caminar
5 1 1 K 59 cultura
6 comentarios
5 1 1 K 59 cultura
#4 Leclercia_adecarboxylata
Duden de los números redondos.
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Mesto #5 Mesto
#4 Los números redondos suele ser para que el mensaje llegue y cale más fácilmente a la población.

Imagina decir que Para estar sano hay que andar 9263 pasos.
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#6 Leclercia_adecarboxylata
#5 Ya, eso está claro. No lo pongo en duda.
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
Más de un metro cúbico diario fue la estrategia de un pedometro.
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sorrillo #3 sorrillo
Y lo de que el almuerzo es la comida más importante del día fue cosa de Kellogs.

Y tengo mis sospechas sobre la salud bucal y los intereses comerciales al respecto.
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#2 eugeniodl
Ya decía yo que eso era demasiado. Yo siempre me he confirmado con hacer los menos posible. :roll:
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menéame