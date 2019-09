Soy Elena Gómez-Díaz, investigadora del CSIC, doctora en Biología y experta en malaria. Pregúntame

Soy investigadora del CSIC, doctora en Biología, y estudio los mecanismos de tipo epigenético que le permiten al parásito que causa la malaria sobrevivir y transmitirse, adaptándose a su ambiente cambiante.

Me encanta la divulgación, comunico sobre todo lo que me apasiona: evolución, enfermedades infecciosas, malaria y epigenética. Mis tres pasiones son: África, la ciencia y viajar. Soy coordinadora y creadora de la comunidad Mujeres en Malaria. Lucho por romper los techos de cristal y por contribuir al acceso pleno y disfrute de la ciencia por las mujeres, en particular las científicas en países en desarrollo. Viernes 6 de septiembre a las 13 horas.