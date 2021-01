Soy Asier Arranz, Jetson Developer en NVIDIA. Pregúntame

He trabajado en el área de computación cuántica en el laboratorio de IBM Research de Yorktown (New York), ahora he vuelto a este lado del charco, trabajando para NVIDIA, donde llevo el área de IA con las placas Jetson en Europa, enfocándome en las comunidades maker e instituciones educativas. Anteriormente pasé por Consensys (compañía del co-fundador de Ethereum) y estuve en el programa Oculus Launchpad de Facebook.



Jueves, 28 de enero, a partir de las 12:30.