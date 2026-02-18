Zuckerberg se defiende por primera vez ante un juez sobre la adicción de los menores a las redes sociales: “Mienten sobre su edad”

A partir del caso de una joven que sufrió depresión y ansiedad por su dependencia tecnológica, la corte suprema de Los Ángeles sienta en el banquillo a gigantes como Meta y Google. El inmenso problema de la adicción infantil y juvenil a las redes sociales es el centro de la conversación mediática y judicial estadounidense. A finales de enero arrancaba uno de los primeros juicios que se esperan este año sobre el asunto, en el que una joven y su familia tratan de demostrar que las aplicaciones de las redes —más allá del contenido— están ...