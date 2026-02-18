edición general
Zuckerberg se defiende por primera vez ante un juez sobre la adicción de los menores a las redes sociales: “Mienten sobre su edad”

A partir del caso de una joven que sufrió depresión y ansiedad por su dependencia tecnológica, la corte suprema de Los Ángeles sienta en el banquillo a gigantes como Meta y Google. El inmenso problema de la adicción infantil y juvenil a las redes sociales es el centro de la conversación mediática y judicial estadounidense. A finales de enero arrancaba uno de los primeros juicios que se esperan este año sobre el asunto, en el que una joven y su familia tratan de demostrar que las aplicaciones de las redes —más allá del contenido— están ...

cosmonauta #2 cosmonauta *
También mienten cuando piden una copa, pero a Manolo el del bar la cae un puro si le vende alcohol a un menor.

¿Por qué Meta es diferente?
ipanies #4 ipanies
#2 Porque Manolo puede pedir un documento oficial acreditativo y Meta no porque ese documento no existe y los adultos no quieren que exista.
cosmonauta #5 cosmonauta *
#4 Por supuesto que existe.

Si quieres abrir una cuenta bancaria online o contratar un servicio de movilidad compartida van a verificar tus credenciales. Desde hace años.
ipanies #6 ipanies *
#5 Pues debería ser tan sencillo como que se exija ese mismo procedimiento para las redes sociales no?? Porque los países no lo hacen??
Porque USA no les deja?
IkkiFenix #8 IkkiFenix
#2 Si, pero a mi Manolo no me pide responsabilidades si un menor que ni conozco hace eso.
#1 Alcalino *
O sea... que si dice que el problema es la edad.... entonces está asumiendo implícitamente que las redes sociales SI SON DAÑINAS.

Porque si no lo fueran, la edad seria irrelevante.
Supercinexin #7 Supercinexin
Con esa declaración acaba de admitir abiertamente la extrema necesidad de que los Gobiernos regulen las RRSS.
Dene #10 Dene
#7 hay que regular las adicciones y como se gestionan, independientemente de su origen
nuestra legislación está obsoleta porque solo se fijaba en sustancias (alcohol, coca, heroina, etc) y su control, pero esta claro que las redes, el juego, etc provocan adicciones tan o mas graves y hay que regular el acceso. Ahora todo se permite hasta que pasados 10 o 15 años nos damos cuenta del problema. Hay que ir al reves, debe haber un permiso para poder explotar estos negocios con la responsabilidad del promotor de demostrar que no provoca daños en la sociedad...
capitan__nemo #9 capitan__nemo
En internet y en la consulta del doctor house todo el mundo miente.

En internet los hombres son niños, las mujeres son hombres y los niños son agentes del fbi.

Las multitudes son redes de bots, clones, multicuentas, npcs, ia, trolls, sistemas de astroturfing, brushing, ...  media
ipanies #3 ipanies
Tiene razón y podría añadir... "Y sus padres lo saben"
