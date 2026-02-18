Zuckerberg se defiende por primera vez ante un juez sobre la adicción de los menores a las redes sociales: “Mienten sobre su edad”

A partir del caso de una joven que sufrió depresión y ansiedad por su dependencia tecnológica, la corte suprema de Los Ángeles sienta en el banquillo a gigantes como Meta y Google. El inmenso problema de la adicción infantil y juvenil a las redes sociales es el centro de la conversación mediática y judicial estadounidense. A finales de enero arrancaba uno de los primeros juicios que se esperan este año sobre el asunto, en el que una joven y su familia tratan de demostrar que las aplicaciones de las redes —más allá del contenido— están ...
¿Por qué Meta es diferente?
Si quieres abrir una cuenta bancaria online o contratar un servicio de movilidad compartida van a verificar tus credenciales. Desde hace años.
Porque USA no les deja?
Porque si no lo fueran, la edad seria irrelevante.
nuestra legislación está obsoleta porque solo se fijaba en sustancias (alcohol, coca, heroina, etc) y su control, pero esta claro que las redes, el juego, etc provocan adicciones tan o mas graves y hay que regular el acceso. Ahora todo se permite hasta que pasados 10 o 15 años nos damos cuenta del problema. Hay que ir al reves, debe haber un permiso para poder explotar estos negocios con la responsabilidad del promotor de demostrar que no provoca daños en la sociedad...
En internet los hombres son niños, las mujeres son hombres y los niños son agentes del fbi.
Las multitudes son redes de bots, clones, multicuentas, npcs, ia, trolls, sistemas de astroturfing, brushing, ...