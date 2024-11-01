edición general
Zelenskyy dice que está abierto a zona económica libre, pero debe someterse a votación

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo a los periodistas que estaría dispuesto a retirar tropas del corazón industrial del este del país si Rusia también se retira y el área se convierte en una zona económica libre desmilitarizada monitoreada por fuerzas internacionales. La propuesta, que abordaría uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra de Rusia, también debe someterse a referéndum.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
"Estoy dispuesto a que una zona economica que voy a perder sea neutral siempre que quien ya la controla de el visto bueno. Y, claro, siempre que despues de conseguir un alto el fuego que me de tiempo a reorganizarme, se vote y si luego sale que no se acepta el trato pues pelillos a la mar y seguimos luchando".

Seguro seguro seguro que Rusia acepta tan buen acuerdo... :troll:
0 K 14
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 "El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo a los periodistas que estaría dispuesto a retirar tropas del corazón industrial del este"
Rusia le dira que tranqui, que ya le "retiran ellos la tropas" del este.
1 K 19
suppiluliuma #3 suppiluliuma
#_1 Menudo caradura, que se niega a aceptar lo que Putin está dispuesto a concederle.

Igual que los hamasniks. :troll:
0 K 12
#2 pozz
De sobr es sabido que Rusia no se va a retirar, los delirios imperialistas del dictador nazi en el Kremlin se lo impiden, por lo que al final no habra esta zona libre.
Al final estas cosas sirven para demostrar que Ucrania esta abierta a concesiones, y que el estado terrorista y nazi de Rusia no esta dispuesta a conceder nada de nada.
0 K 7

