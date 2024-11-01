Zelenskyy dice que está abierto a zona económica libre, pero debe someterse a votación

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo a los periodistas que estaría dispuesto a retirar tropas del corazón industrial del este del país si Rusia también se retira y el área se convierte en una zona económica libre desmilitarizada monitoreada por fuerzas internacionales. La propuesta, que abordaría uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra de Rusia, también debe someterse a referéndum.