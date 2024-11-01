Zelenskyy dice que está abierto a zona económica libre, pero debe someterse a votación

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo a los periodistas que estaría dispuesto a retirar tropas del corazón industrial del este del país si Rusia también se retira y el área se convierte en una zona económica libre desmilitarizada monitoreada por fuerzas internacionales. La propuesta, que abordaría uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra de Rusia, también debe someterse a referéndum.
Seguro seguro seguro que Rusia acepta tan buen acuerdo...
Rusia le dira que tranqui, que ya le "retiran ellos la tropas" del este.
Igual que los hamasniks.
Al final estas cosas sirven para demostrar que Ucrania esta abierta a concesiones, y que el estado terrorista y nazi de Rusia no esta dispuesta a conceder nada de nada.