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Zelenski desafía a Putin tras plantear una tregua de 2 días: si los rusos la rompen, sus drones atacarán el Desfile de la Victoria

Zelenski desafía a Putin tras plantear una tregua de 2 días: si los rusos la rompen, sus drones atacarán el Desfile de la Victoria

El presidente ucraniano se adelanta y propone un alto el fuego a partir de la medianoche de este martes, no el sábado, como pedía Rusia. Moscú amenaza con arrasar Kiev si Ucrania no lo respeta.

| etiquetas: rusia , ucrania
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10 comentarios
7 0 2 K 62 actualidad
Comentarios destacados:    
Andreham #3 Andreham *
Está diciendo que atacará a civiles con drones si no se cumplen sus condiciones? o_o

Y los otros que si no le dan la tregua destruirán la capital?

Pero qué cojones.
4 K 50
#4 Garminger2.0
#3

Está claro que para los que mandan, la guerra es como un juego de estrategia. Como si nosotros nos echamos una partida al command & conquer.. solo que ellos manejan humanos de verdad que mueren.
0 K 7
alfre2 #5 alfre2
#3 parece que el conflicto está a punto de resolverse
1 K 25
LinternaGorri #6 LinternaGorri
#3 en realidad los rusos amenazaron con atacar el centro de kiev si los de zelenski atacaran el centro de moscú durante las celebraciones, por puntualizar pero no por justificar
2 K 28
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
#3 está diciendo que atacara un desfile militar, que se ve que los militares son menos militares si están en un desfile o algo, como si una concentración de miles de tropas a las que puedes golpear porque tienes hasta el horario no fuese algo legítimo.

Por otra parte Rusia ya está castigando la capital a diario.
2 K 28
#7 pozz
Ucrania deberia humillar a Rusia en esa farsa del desfile de la victoria, ademas, soldados y equipamiento militar desfilando sigue siendo un objetivo militar totalmente legitimo.
2 K 24
Apotropeo #1 Apotropeo
Si van a hacer un concurso de a ver quién tienen los huevos más grandes, que los vayan poniendo encima de la mesa pero que dejen en paz a los pobres soldaditos.
1 K 23
#10 tierramar *
Cuidado! EEUU quiere que Europa invada Rusia, poniendo el dinero y los muertos, Ucrania sólo es el primer paso. Ustedes o sus hijos pudieran ser la carne de cañon www.meneame.net/story/impactante-documento-rand-corporation-como-ee-uu
0 K 13
#2 Onaj
PACO. Putin Always Chicken Out
0 K 12

menéame