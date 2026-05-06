·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5984
clics
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
6690
clics
Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!
4911
clics
Cuestión de votos
3294
clics
El portaaviones más grande del mundo abandona la campaña de Irán: su misión ha sido un desastre
4302
clics
Crea su propio clon de Diablo usando IA y lo lanza pronto en Steam: 'Ni una línea de código escrita por un humano'
más votadas
354
Sánchez pide a Bruselas que las sanciones estadounidenses sobre Albanese y la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE
356
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
398
Villarejo condenado a 3 años y medio por el Caso Dina
456
El macroevento evangélico en el Metropolitano: una señal de alarma sobre el poder religioso en España
304
Nizar Hani, ministro de Agricultura de Líbano: "Los israelíes nos han robado miles de olivos, quieren acabar con un referente de nuestra cultura"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
10
clics
Zelenski desafía a Putin tras plantear una tregua de 2 días: si los rusos la rompen, sus drones atacarán el Desfile de la Victoria
El presidente ucraniano se adelanta y propone un alto el fuego a partir de la medianoche de este martes, no el sábado, como pedía Rusia. Moscú amenaza con arrasar Kiev si Ucrania no lo respeta.
|
etiquetas
:
rusia
,
ucrania
7
0
2
K
62
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
2
K
62
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Andreham
*
Está diciendo que atacará a civiles con drones si no se cumplen sus condiciones?
Y los otros que si no le dan la tregua destruirán la capital?
Pero qué cojones.
4
K
50
#4
Garminger2.0
#3
Está claro que para los que mandan, la guerra es como un juego de estrategia. Como si nosotros nos echamos una partida al command & conquer.. solo que ellos manejan humanos de verdad que mueren.
0
K
7
#5
alfre2
#3
parece que el conflicto está a punto de resolverse
1
K
25
#6
LinternaGorri
#3
en realidad los rusos amenazaron con atacar el centro de kiev si los de zelenski atacaran el centro de moscú durante las celebraciones, por puntualizar pero no por justificar
2
K
28
#8
Enésimo_strike
#3
está diciendo que atacara un desfile militar, que se ve que los militares son menos militares si están en un desfile o algo, como si una concentración de miles de tropas a las que puedes golpear porque tienes hasta el horario no fuese algo legítimo.
Por otra parte Rusia ya está castigando la capital a diario.
2
K
28
#7
pozz
Ucrania deberia humillar a Rusia en esa farsa del desfile de la victoria, ademas, soldados y equipamiento militar desfilando sigue siendo un objetivo militar totalmente legitimo.
2
K
24
#1
Apotropeo
Si van a hacer un concurso de a ver quién tienen los huevos más grandes, que los vayan poniendo encima de la mesa pero que dejen en paz a los pobres soldaditos.
1
K
23
#9
cosmonauta
Duplicada
www.meneame.net/m/actualidad/zelenski-anuncia-tregua-unilateral-6-mayo
0
K
15
#10
tierramar
*
Cuidado! EEUU quiere que Europa invada Rusia, poniendo el dinero y los muertos, Ucrania sólo es el primer paso. Ustedes o sus hijos pudieran ser la carne de cañon
www.meneame.net/story/impactante-documento-rand-corporation-como-ee-uu
0
K
13
#2
Onaj
PACO. Putin Always Chicken Out
0
K
12
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y los otros que si no le dan la tregua destruirán la capital?
Pero qué cojones.
Está claro que para los que mandan, la guerra es como un juego de estrategia. Como si nosotros nos echamos una partida al command & conquer.. solo que ellos manejan humanos de verdad que mueren.
Por otra parte Rusia ya está castigando la capital a diario.