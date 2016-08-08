edición general
10 meneos
14 clics
Zelenski confirma que Rusia insiste en la retirada total de Ucrania de Donetsk para negociar el fin de la guerra

Zelenski confirma que Rusia insiste en la retirada total de Ucrania de Donetsk para negociar el fin de la guerra

Kiev (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó en un encuentro con EFE y otros medios internacionales celebrado el domingo en Kiev que Rusia sigue exigiendo en sus conversaciones con EE.UU. sobre el final de la guerra que Ucrania se retire por completo de la región oriental de Donetsk y de la vecina Lugansk, que está ya prácticamente ocupada por completo por las fuerzas rusas. “La idea de los rusos no ha cambiado. Quieren que salgamos del Donbás”, dijo Zelenski utilizando el nombre por el que se conoce el área que...........

| etiquetas: zelenski , guerra , rusia insiste , retiradade ucrania , del donestsk
8 2 0 K 116 actualidad
19 comentarios
8 2 0 K 116 actualidad
Comentarios destacados:    
Alakrán_ #9 Alakrán_
Aquí algunos niegan lo obvio, Rusia no quiere ningún acuerdo de paz, quiere más territorios de los que controla y una rendición incondicional de Ucrania.
3 K 45
Top_Banana #11 Top_Banana
#9 Pronto nos olvidaremos que había un pacto anterior a la invasión, mucho mejor que el resultado actual. Hace tiempo, un poquito más y nos olvidamos todos.
0 K 13
Alakrán_ #14 Alakrán_
#11 ¿Ese que Rusia tampoco respeto? Entonces ¿justificas no solo invadir países, también anexionarse parte de ellos?
Es para aclarar conceptos.
2 K 37
Top_Banana #16 Top_Banana
#14 Ese que se cargaron por diferentes intereses que nada tenían que ver con los ucranianos.

¿Cómo voy a justificar invadir o anexionarse países?

Prefiero que se respete el derecho internacional y los derechos humanos.
0 K 13
Alakrán_ #17 Alakrán_ *
#16 Pues de eso se trata, se pueden hacer muchas lecturas de la situación, que Rusia lleva desde siempre interfiriendo en Ucrania, que lo considera una provincia, cuando vió otra interferencia extranjera ocupó Crimea, montó una guerra civil en el Dombass, porque las armas y los soldados sin bandera no se compran en AliExpress., por no hablar de la financiación. Luego invade Ucrania y la parte en dos con la clásica argumentación de proteger a los rusos, argumento tan manido en la historia que ilustres personajes como Hitler ya lo usó.
Nada nuevo bajo el sol, la cosa es que desde Hitler nadie se había atrevido a invadir otro país para anexionarse parte, y ya sabemos cómo acabó.

#15 No era para ti, pero te puedes animar a leerlo.
1 K 19
Spirito #18 Spirito
#17 ¿Pero qué voy a leer yo tus delirios yanquis? xD
0 K 9
Alakrán_ #19 Alakrán_
#18 Porque contestas aunque te tenga en el ignore.
Yo soy bien ibérico.
0 K 11
#4 Feliberto
A la proxima se lo pensarán 2 veces antes de bombardear los habitantes de su propio territorio xD xD xD
1 K 19
Alakrán_ #5 Alakrán_
#4 ¿Me dices que cuando Rusia bombardeo Chechenia había que haberla invadido y anexionarse toda Rusia Occidental?
4 K 55
Spirito #13 Spirito *
#4 Bueno, el listado de crímenes de guerra y atrocidades del Régimen del dictador Zelensky es tan grande que, creo, si coge a Zelensky el Pueblo de Ucrania, lo dejan peor que a Musolini.
0 K 9
Jakeukalane #1 Jakeukalane
Tengo una noticia para Zelensky...
0 K 11
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
Solo por poner un poco de luz sobre las actuaciones de Ucrania en Lugansk en la "guerra civil": www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-08/ucrania-guerra-extrema-derecha
0 K 11
Spirito #2 Spirito *
Bueno, lo que diga el embustero compulsivo y corrupto Zelensky no tiene crédito alguno.

De todos modos, al ritmo que avanza el ejercito ruso, o lo cede ya o lo tomará Rusia por la vía de la armas.
0 K 9
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Ya lo tiene tomado, poco le debe quedar a Rusia.
0 K 20
platypu #6 platypu
#2 mañana en Odesa
0 K 6
Spirito #10 Spirito *
#_5 Échate cremita en esa tierna y fina piel yanquineja, si eso.
0 K 9
Alakrán_ #12 Alakrán_
#10 Amigo. ¿Cómo va lo de tomar a Odessa en la navidad de hace dos años? ¿O eran tres años?
Encima tienes el descaro de hablar del ritmo que lleva Rusia con el Dombass sin conquistar en más de tres años. Cómo analista militar no tienes precio.
Qué bonito eso de apoyar a los tiranos que se meten en guerras expansionistas.
Te voy a dejar un rato en el designore , pero volverás ahí porque tus comentarios por peteneras no merecen mucha atención.
3 K 48
Spirito #15 Spirito *
#12 Parece que me estás salvando la vida o algo de eso. xD

Sí ignoras los precedentes y el contexto anterior a la invasión rusa a Ucrania, significa que no tienes interés alguno en saber el por qué y, automáticamente, te conviertes o bien en un ignorante con pedigrí o bien en un fanático de marca. :-*
0 K 9

menéame