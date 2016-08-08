Zelenski confirma que Rusia insiste en la retirada total de Ucrania de Donetsk para negociar el fin de la guerra

Kiev (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó en un encuentro con EFE y otros medios internacionales celebrado el domingo en Kiev que Rusia sigue exigiendo en sus conversaciones con EE.UU. sobre el final de la guerra que Ucrania se retire por completo de la región oriental de Donetsk y de la vecina Lugansk, que está ya prácticamente ocupada por completo por las fuerzas rusas. “La idea de los rusos no ha cambiado. Quieren que salgamos del Donbás”, dijo Zelenski utilizando el nombre por el que se conoce el área que...........
| etiquetas: zelenski , guerra , rusia insiste , retiradade ucrania , del donestsk
Es para aclarar conceptos.
¿Cómo voy a justificar invadir o anexionarse países?
Prefiero que se respete el derecho internacional y los derechos humanos.
Nada nuevo bajo el sol, la cosa es que desde Hitler nadie se había atrevido a invadir otro país para anexionarse parte, y ya sabemos cómo acabó.
#15 No era para ti, pero te puedes animar a leerlo.
Yo soy bien ibérico.
De todos modos, al ritmo que avanza el ejercito ruso, o lo cede ya o lo tomará Rusia por la vía de la armas.
Encima tienes el descaro de hablar del ritmo que lleva Rusia con el Dombass sin conquistar en más de tres años. Cómo analista militar no tienes precio.
Qué bonito eso de apoyar a los tiranos que se meten en guerras expansionistas.
Te voy a dejar un rato en el designore , pero volverás ahí porque tus comentarios por peteneras no merecen mucha atención.
Sí ignoras los precedentes y el contexto anterior a la invasión rusa a Ucrania, significa que no tienes interés alguno en saber el por qué y, automáticamente, te conviertes o bien en un ignorante con pedigrí o bien en un fanático de marca.