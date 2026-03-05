·
Zelenski amenaza con enviar al Ejército contra Orbán si éste sigue bloqueando la ayuda a Ucrania
El presidente húngaro no aprobará la emisión de la deuda hasta que Kiev restablezca el tránsito de gas ruso hacia Hungría.
hungría
,
ucrania
,
orbán
,
zelensky
actualidad
#1
obmultimedia
2026 venga que tu puedes! Sorprendenos mas!!!
11
K
122
#3
HeilHynkel
Así que la marioneta amenaza a un país de la OTAN ... sería una cosa interesante de ver.
9
K
107
#2
azathothruna
Por que zelenski usa tacticas gringas con los hungaros???
7
K
90
#4
Atusateelpelo
#0
Dupli:
www.meneame.net/story/zelenski-amenaza-orban-daremos-direccion-nuestra
3
K
60
#5
Spirito
*
O sea un actor corrupto payaso (con el debido y profundo respeto a las personas que hacen reír a los niños) se atreve a amenazar a un dirigente de la UE, e incluso llevar tropas para matar a gente de la UE.
¿Lo he entendido bien o son alucinaciones mías?
De verdad, ¡Qué payaso!
Zelenski, no solo se va a comer un mojón de esos gordos, no solo va a perder todos los millones robados (él, su esposa, sus hijos y sus secuaces) sino que va a pasar unos pocos años en la cárcel me parece a mí.
Roma no paga a traidores.
3
K
31
#7
pozz
*
Es el fascista de Orban el que ha amenazado con usar la fuerza para reanudar el suministro de petroleo.
x.com/PM_ViktorOrban/status/2029547461853737283
El titular es un descomunal bulo.
3
K
28
#8
MenéameApesta
#7
¿No te cansas de hacer el ridículo?
x.com/FM_Szijjarto/status/2029605289217921173
1
K
15
#9
pozz
*
#8
O tienes ni pajotera de ingles, o no entiendes los subtitulos, pero Zelensky en ningun momento se nombra a Orban, que parece que olvidas que Fico tambien bloquea la ayuda de la UE a Ucrania.
Los rusoplanistas sois jodidamente ridiculos con vuestra propaganda.. sin embargo, la publicacion que he puesto, es del propio Orban y se interpela directamente a usar la fuerza contra Ucrania.
Es curioso que me traigas la publicacion de un ultraderechista hungaro........ en el parlamento europeo el partido de este prenda que me has citado, es aliado de los fascists y neonazis... si es que al final dejais asomar la patita ultra de la que cojeais.
2
K
25
#11
MenéameApesta
*
#9
Pero vamos a ver, chaval. Dices que el titular es un bulo, te enlazo un vídeo donde dice exactamente lo que dice el titular y tú me llamas propagandista? El argumento es que no nombra a Orban... debe estar hablando de jesucristo.
PD. Cuando llamas ultraderechistas a los demás a modo de insulto y haces campaña por vox cómo te sientes?
0
K
12
#12
pozz
#11
En el video en ninguna parte se nombra a Orban, en N I N G U N A, por lo que el titular es un descomunal bulo, una manipulacion que los rusoplanistas lo usais para esparcir vuestro habitual odio contra Ucrania. Ademas, me has puesto la publicacion de un puto ultraderechista hungaro, un fascista que esta aliado con el resto de nazis y fascistas europeos. Lo vuestro es alucinante, os mueve el fanatismo y el odio, y os da absolutamente igual todo, como el citar a putos fascistas manipuladores.
Esparcer propaganda y bulos, a parte de lloriquear y patalear, es lo única opcion que teneis para contentar a vuestro amo neonazi de Putin.
0
K
7
#6
Dav3n
El moñeco está desatado ahora que ve como se les esfuma el presupuesto y los misiles AA que van para Israel
1
K
21
#10
A_Ramos
¿Qué ejército?
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
