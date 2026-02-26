edición general
1 meneos
5 clics

Zarzuela asegura que solo a Juan Carlos I le corresponde decidir si regresa a España

Fuentes del Palacio de la Zarzuela se desmarcan de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo

| etiquetas: casa real , juan carlos i
1 0 0 K 20 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
TheIpodHuman #1 TheIpodHuman
Que regrede, que regrese... tendremos preparada una guillotina esperamdole xD :troll:
0 K 12

menéame